حمل دلوقتي نماذج امتحانات الثانوية العامة 2023 وأضمن الأمتحان بنسبة 90% .. “من هنا”

ارتفعت مؤشرات البحث في الساعات الأخيرة عن نماذج امتحانات الثانوية العامة 2023، رغبةً من الطلاب في الاستعداد للمواد المتبقية من اختبارات نهاية العام الدراسي، والتي من المفترض أن يتم استئنافها عقب الانتهاء من عطلة عيد الأضحى المبارك، لذلك يستغل الطلاب تلك الفترة لتكثيف ساعات الدراسة.

نماذج امتحانات الثانوية العامة 2023

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق عن اتاحة نماذج الاختبارات 2023 من خلال مكتبتها الالكترونية عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، والتي تساعد الطلاب في مراجعة ما تم استذكاره بشكل عملي، من خلال نماذج استرشادية أعدت على أيدي نخبة من المعلمين، تضمن الأسئلة وصياغتها من المناهج المدرسة طيلة السنة، كما أنها مرفقة بنماذج الاجابات النموذجية، مما يخفف على الطالب حالة القلق والتوتر التي يعاني منها بسبب الخوف من أسئلة الاختبار

وقد أكد الدكتور رضا حجازي في وقت سابق أن أعمال التصحيح الخاصة بإختبارات الثانوية العامة تسير بشكل منظم على أيدي متخصصين من الوزارة، على أن تتبع العملية آليات محددة دون أي عشوائية في التصحيح خاصة، وتأتي جميعها وفقاً لنماذج الاجابات النموذجية.

تحميل النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2023

ولتحميل النماذج الاسترشادية الخاصة بالاختبارات عليك اتباع الخطوات التالي ذكرها:- في البداية قم بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم من الرابط التالي:

https://moe.gov.eg/error-page?aspxerrorpath=/ar/elearningenterypage/e-learning/

– الذهاب الى قسم النماذج الاسترشادية ( بنك المعرفة)

– واختر المادة والفصل الدراسي

– قم بمراجعة واختيار النموذج الاسترشادي المراد تحميله والتأكد من الحصول على اجابته النموذجية