الشروط والأوراق المطلوبة لـ حجز شقق الإسكان الاجتماعي في الرحاب والتجمع ومدينة نصر2023

أصبحت طريقة حجز شقق الإسكان الاجتماعي من اهتمامات العديد من المواطنين، فهو فرصة ذهبية لكل الأسر محدودة الدخل من أجل الحصول على مسكن ملائم وحياة كريمة بالإمكانيات المتاحة، ولذلك نرصد لكم في السطور التالية طريقة حجز شقق الإسكان الاجتماعي من خلال الموقع الالكتروني للاستفادة بتلك الفرصة، مع سرد أبرز الشروط الواجب توافرها في المتقدم.

حجز شقق الإسكان الاجتماعي

وقد اعلنت وزارة الإسكان الاجتماعي عن بعض الشروط الواجب توافرها في المتقدم من أجل الحصول على الوحدة السكنية،فيجب ألا يقل عمر المتقدم في حجز شقق الإسكان الاجتماعي عن 21 عامًا ولا يزيد عن 50 عامًا، يجب على المتقدم مراعاة أن يتم التقديم على هذه الشقق في محافظة محل الإقامة الخاصة به أو في محل العمل.

كما يجب أن يكون الحد الأقصى للدخل الخاص بالمتقدم 6000 جنية بالنسبة للفرد الأعزب و8000 جنية بالنسبة للمتزوج، عوضاً عن توافر كافة المستندات والأوراق المطلوبة للتقدم.

رابط حجز شقق الاسكان الاجتماعي

وفي هذا الصدد، ارتفعت مؤشرات البحث عن رابط حجز شقق الاسكان الاجتماعي وللحجز عليك اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على الموقع الإلكتروني عبر الرابط:

https://www.shmff.gov.eg/

2- قم بالضغط على تسجيل مستخدم جديد.

3-قم بملئ استمارة التسجيل وانتظار رسالة نصية.

4- قم بالضغط على طلب التقديم على وحدة سكنية.

5- ثم قم بملئ البيانات الموضحة في الصفحة.

6- ثم قم بإرفاق المستندات المطلوبة.

7- يتم انتقال المستخدم إلى الصفحة الشخصية ومن خلالها تصل له رسالة بـ «تم إرسال الطلب بنجاح».