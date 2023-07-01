[malzemna] شـغاال نتائج الثالث متوسط العراق في “البصرة-الكرخ الأولى”

(نتائج الثالث متوسط العراق) يرغب الكثير من الطلاب وأولياء الأمور معرفة نتائج الثالث المتوسط حيث يوجد الكثير من المواقع المتحدثة باسم وزارة التربية والتعليم العراقية ولكن يجب أن نتعرف على الموقع الرسمي للوزارة حيث قامت الوزارة بتوفير نتائج طلاب الصف الثالث المتوسط عبر الكثير من المواقع الإلكترونية لها حتى يستطيعوا أولياء الأمور والطلاب الحصول على نتائج التعليم المتوسط ومن ضمن هذه المواقع موقع نتائجنا التابع للوزارة وفي هذا المقال سوف نتعرف على كيفية معرفة نتائج الثالث المتوسط من موقع نتائجنا.

معرفة نتائج الثالث متوسط العراق

أولاً يجب الدخول إلى موقع نتائجنا التابع لوزارة التربية. ثانياً سوف يتوجب على الطالب القيام بتسجيل الدخول الى الموقع. وذلك عن طريق كتابة اسم الطالب ورقم الهوية وأيضاً كلمة المرور الخاصة بالطالب وعقب هذا يجب كتابة البريد الالكتروني الخاص بالطالب وتاريخ ميلاده ومحل إقامته ورقم التحقق الخاص به. ثالثاً يجب الضغط على زر الموافقة على الشروط والأحكام وبعدها سوف يتم تسجيل الدخول إلى موقع نتائجنا. رابعاً يجب القيام باختيار الصف الدراسي الخاصة بالطالب وبعدها القيام بالضغط على زر البحث. وأخيراً سوف يتم عرض نتيجة الطالب ودرجته في كل مادة.

كما يمكن للطالب القيام بالاستعلام عن نتيجته وبعدها القيام بطباعة شهادة النتيجة الخاصة به.

نتائج الثالث متوسط العراق

أصبح التعليم الآن في حالة من التطور العالمي حيث يمكن لكل الطالب القيام بالخدمات التعليمية من خلال الإنترنت دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة، حيث قامت وزارة التربية والتعليم في معظم دول العالم بعمل الكثير من المنصات التعليمية ومن ضمن هذه الدول العراق حيث قامت بإصدار موقع نتائجنا الذي يمكن للطلاب معرفة نتائج الثالث المتوسط ذي قار من خلاله، يعتبر هذا الموقع من أفضل المواقع التابعة للوزارة وأيضاً من أهم مميزات هذا الموقع أنه تابع للوزارة مما يقوم الطلاب من خلاله القيام بالتأكد بشكل تام من النتائج المعروضة إليهم، كما أن الوزارة أصدرت تحذيرا بعدم مشاركة المعلومات الخاصة بالطالب مثل كلمه المرور واسم الطالب وذلك تجنبا لحدوث تعديل أو تبديل أي معلومات خاصة بالطالب.