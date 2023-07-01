رابط تنزيل نتائج الثالث متوسط PDF الأن دور أول في جميع محافظات العراق 2023

أصدرت وزارة التربية العراقية بياناً هامًا بشأن إعلان نتائج الصف الثالث متوسط دور أول في جميع محافظات العراق 2023، حيث أكدت الوزارة أنه تم الانتهاء من أعمال تصحيح وأوراق الامتحانات ورقد الدرجات الخاصة بكل مادة في جميع الكنترولات المؤهلة بالعراق، فضلاً عن أن المؤشرات الأولية للنتائج تُشير إلى ارتفاع نسبة النجاح بنحو 90% وهي أعلى من العام الماضي، لذلك فهناك توقعات كبيرة تؤكد عن اقتراب موعد إعلان النتائج خلال الساعات القليلة المقبلة.

نتائج الثالث متوسط 2023 بالاسم

ينتظر الكثير من الطلبة والطالبات وكذلك أولياء الأمور موعد إعلان النتائج التي تكون في جميع المحافظات المنوط بها ومنها “ركوك، القادسية، الكرخ، السلمانية،…”، وغيرها من المحافظات الأخرى التي سيتم ظهور النتائج بها، مع العلم أن الوزارة قد أتاحت موقع نتائجنا الإلكتروني من أجل تنزيل النتائج من خلال وحتى يتعرف كل طالب على الدرجات والنسب المئوية التي حصل عليها، وفقًا لما نوضحه لكم في الفقرة التالية.

رابط تنزيل نتائج الصف الثالث متوسط

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام بتنزيل نتيجة الصف الثالث متوسط دور أول في العراق وفقًا لما يلي:-