Iraq Results الآن استخراج pdf نتائج الثالث متوسط العراق الدور الأول عبر موقع نتائجنا والتربية العراقية

حالة من الترقب لأبنائنا الطلاب والطالبات في عموم المحافظات العراقية في إنتظار إعلان نتائج الثالث متوسط العراق الدور الأول والتي من المقرر إعلانها خلال الأيام القادمة حسب بيان وزارة التربية العراقية، فور الإنتهاء من أعمال الرصد والمراجعة للدرجات في جميع المواد الدراسية علي مستوي مديريات التربية في محافظات بغداد، الرصافة، الكرخ، البصرة، ذي قار، ديالى، كربلاء، كركوك، ميسان، المثنى، النجف، نينوى، القادسية، الأنبار، بابل، صلاح الدين، الكرخ الأولى، الكرخ الثانية، الكرخ الثالثة، الرصافة الأولى، الرصافة الثانية، الرصافة الثالثة، السليمانية، واسط، أربيل، دهوك وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات Iraq Results استخراج pdf نتائج الثالث متوسط العراق الدور الأول عبر موقع نتائجنا والتربية العراقية.

نتائج الثالث متوسط موقع نتائجنا

كشفت مصادر في وزارة التربية في العراق، إنه سيتم الإعلان عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2023 قريبًا بعد إنهاء عمليات التدقيق والمراجعة في الكنترولات والإنتهاء من كافة عمليات الرصد لدرجات الطلاب في الثالث المتوسط، حيث سيتم اعتماد النتائج بصورة رسمية ونشرها على الموقع الرسمي وزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا وتحميل كشوفات PDF نتائج الثالث متوسط العراق الدور الأول.

رابط استخراج نتائج ثالث متوسط الدور الاول جميع المحافظات

ونقدم لكم متابعينًا الأعزاء في عموم المحافظات العراقية، تحميل نتائج ثالث متوسط الدور الاول جميع المحافظات من خلال الدخول علي الرابط التالي وتنفيذ الخطوات المطلوبة ويمكن الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط في العراق 2023 عن طريق القيام بالخطوات التالية:

1- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.

2- اختيار خيار “نتائج الامتحانات” في الصفحة الرئيسية للموقع.

3- اختيار “الدور الأول” و “الثالث المتوسط” من القائمة المنسدلة.

4- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

5- الضغط على زر “البحث” للحصول على نتيجة الطالب.

يجب الانتباه إلى أنه يجب توفير رقم الجلوس بشكل دقيق وصحيح للحصول على النتيجة الصحيحة. كما يمكن الحصول على النتيجة عن طريق الاتصال بالمدرسة التي تم التسجيل فيها والتحقق منها معهم.