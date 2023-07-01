استخراج نتائج ثالث متوسط العراق 2023 دور أول عبر موقع وزارة التربية جميع المحافظات

أعلنت وزارة التربية العراقية عن اقتراب ظهور نتائج الثالث متوسط في العراق 2023 دور أول، التي يبحث عنها الكثير من الطلاب والطالبات في جميع محافظات العراق، فضلاً عن أن الوزارة أكدت بأنه تم الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات التي جاءت بمراقبة تامه من قبل مجموعة مختصة من المدرسين داخل الوزارة، حتى يسرعوا في إعلان النتائج التي من المتوقع أن تكون عن قريب.

نتائج ثالث متوسط 2023 دور الأول جميع المحافظات

وفرت وزارة التربية العراقية إمكانية استخراج نتائج الصف الثالث متوسط في جميع محافظات العراق للعام الدراسي الحالي 2023، حيث إنها تعد من أهم الكلمات التي يبحث عنها عشرات الطلاب والطالبات في العراق، نظرًا لأنها تمثل أهمية كبرى للانتقال إلى المرحلة الدراسية الجديدة، مع العلم أنه لم يتبق سوى اعتماد النتيجة من قبل وزير التربية العراقية وبعدها يتم تحميل النتائج عبر الموقع الرسمي للوزارة، لكي يتمكن الكثير من الاستعلام عنها وتحميلها بكل سهولة.

استخراج نتائج الصف الثالث المتوسط 2023 دور أول

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام باستخراج نتائج الصف الثالث متوسط في جميع محافظات العراق وفقًا لما يلي:-