رابط تقديم وزارة الدفاع ثانوي 1445 afca.mod.gov.sa بوابة القبول الموحد ضباط

كشفت الإدارة العامة للقبول والتجنيد الموحد التابع لوزارة الدفاع في المملكة العربية السعدية، عن فتح باب التقديم في الوظائف الشاغرة لعدد من التخصصات المختلفة، وذلك يوم الأحد الموافق 25 يونيو 2023، فضلاً عن التقديم للوظائف يكون وفقًا لمجموعة من الشروط الخاصة بالقبول، إضافة إلى إمكانية التقديم إليه عبر الموقع الرسمي لبوابة التجنيد الموحد، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

شروط التسجيل في وزارة الدفاع ثانوي 1445

هناك بعض الشروط الهامة التي كشفت عها وزارة الدفاع من أجل التقديم في الوظائف الشاغرة للوزارة، وهي تتمثل في الأتي:- –

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

مقيم دائم في المملكة العربية السعودية.

لابد وأن يكون حسن السيرة والسلوك.

ألا يكون محكوم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف أو الأحكام الجنائية.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 17 عامًا ولا يتخطى عمر الـ 22 عامًا.

يجب أن يكون حاصل على مؤهل الثانوية.

لابد وأن يكون خريجي هذا العام.

ألا يقل النسبة المئوية في الشهادة الثانوية عن 80%.

اجتياز اختبارات القدرات العامة والتحصيلي.

اجتياز الفحص الطبي.

غير متزوج.

تناسب الطول والوزن.

رابط التقديم على وزارة الدفاع ثانوي

أتاحت وازرة الدفاع في المملكة العربية السعودية، إمكانية التقديم إلى الوظائف الشاغرة لجميع حاملي الثانوية العامة، والمنطبق عليهم شروط وضوابط القبول في مثل هذه الوظائف، وذلك عبر رابط بوابة التجنيد الموحد، وهذه البوابة تأتي تحت إشراف وزارة الدفاع السعودية.