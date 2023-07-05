رسميا Today نتائج طلاب الدبلومات|نتيجة الدبلومات الفنية 2023 دور اول كل الشعب جميع المحافظات بوابة التعليم الفني

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس، يترقب عدد كبير من طلاب الدبلومات الفنية موعد ظهور النتائج، لكافة تخصصات مدارس الدبلومات الفنية جميع المحافظات، فبعد مرور الطلاب بفترة صعبة من الامتحانات وسط إجراءات وقائية مشددة لحماية الطلاب والحفاظ عليهم، يرغب الجميع من معرفة ناتج ذلك المجهود الجبار، وباتت حزمة من الكلمات الشغل الشاغل والأكثر تداول على مدار الساعة على محرك البحث وصفحات التواصل الاجتماعي وهي، نتيجة الدبلومات الفنية (تجاري، فندقي، صناعي، زراعي، نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم، نتيجة الدبلومات الفنية عبر رابط مباشر، رابط نتيجة الدبلومات الفنية، رابط مباشر نتيجة الدبلومات الفنية 2023، نتيجة الدبلومات الفنية، نتيجة الدبلومات الفنية 2023، رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023، نتيجة الدبلومات الفنية عبر بوابة التعليم الفني، نتيجة الدبلومات الفنية، بوابة التعليم الفني، التعليم الفني، نتيجة دبلوم فندقي، نتيجة دبلوم زراعي، نتيجة دبلوم صنايع، نتيجة دبلوم تجاري.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس بوابة التعليم الفني

أكدت مصادر من الوزارة أن أعداد الطلاب الذين خضعوا لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع شعبها في مصر هذا العام 2023، حوالي 715432 طالب دبلوم فني، تم توزيعهم على 2542 لجنة حيث لا يزيد عدد الطلاب في اللجنة الواحدة عن 20 طالب، واستثنت المواد الغير مضافة للمجموع من جدول الامتحانات، حيث قام الطلاب بتأديتها من خلال المنزل.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023

هذا وقد أكدت الوزارة أنه سوف يتم الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023، في نهاية الشهر الحالي يوم 29 يوليو، مشيرة لقرب انتهاء جميع الكنترولات في كافة أنحاء المحافظات، لأعمالها من المراجعة ورصد الدرجات وتجهيز كشوف النتائج الفنية، وترفع النتائج عبر رابط مخصص لها على بوابة التعليم الفني.

بوابة التعليم الفني نتائج الامتحانات 2023

وباستخدام رابط بوابة التعليم الفني يتمكن جميع طلاب الدبلومات الفنية من الحصول على النتيجة، وبتتبع الخطوات التالية يسهل على الجميع الإطلاع على درجات كافة المواد الدراسية المقررة :

أولاً تسجيل الدخول عبر رابط بوابة التعليم الفني من هنا.

ثانياً اختيار نتائج الدبلومات الفنية 2023.

ثالثاً إدخال رقم جلوس الطالب.

رابعاً تحديد تخصص الطالب (تجاري – صناعي – زراعي – فندقي).

وأخيراً الضغط على كلمة عرض.

الرابط الرسمي نتيجة الدبلومات الفنية 2023

وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالاسم ورقم الجلوس، حتى لا يواجه طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي الفني أي صعوبات عن الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنيه 2023 وفيما يلي الرابط الرسمي نتيجة الدبلومات الفنية 2023:

https://fany.emis.gov.eg/

https://moe.gov.eg/

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023

يمكنك الحصول على نتائج الدبلومات الفنية مثل الزراعة والصناعة والتجارة عن طريق وضع تعليق فيه رقم الجلوس أسفل المنشور. سنقوم بالرد على التعليق عند ظهور النتيجة، وسنتابع التعليقات ونرد عليها وفقًا لتاريخ التعليق من الأقدم إلى الأحدث. يجب ملاحظة أن نتائج الدبلوم الفني ستظهر في نهاية الأسبوع.