بوابة التعليم الفني fany.emis | نتائج الدبلومات الفنية 2023 الدور الأول جميع الشعب برقم الجلوس فقط

تصدرت بوابة التعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية 2023 البحث على محرك جوجل بالتزامن مع قرب إعلان نتيجة الدبلومات من قبل الطلاب وأولياء الأمور، حيث يرغبون معرفة موعد ظهور النتيجة وكيفية الاستعلام عنها لمختلف الأقسام والشعب من خلال موقع البوابة عبر شبكة الإنترنت، ولهذا سوف نستعرض معكم خلال السطور التالية رابط البوابة وكيفية الاستعلام عن النتيجة.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023

بعد قرار وزارة التربية والتعليم المصرية بعرض وظهور نتيجة الدبلومات الفنية والتجارية والصناعية للعام لدراسي 2023 إلكترونيا بصورة رسمية، يمكن الاستعلام عن نتائج الصف الثالث الثانوي الفني 2023 الفصل الدراسي الثاني من خلال بوابة التعليم الفني, وذلك لعدم الازدحام المباشر للطلبة وأولياء الأمور أمام المدارس لحمايتهم والحفاظ عليهم ، وأيضا توفيراً للوقت والمجهود ولهذا سوف نعرض رابط وخطوات الاستعلام عن النتيجة عبر البوابة.

رابط سريع ⇐نتيجة الدبلومات الفنية 2023 دور أول برقم الجلوس بوابة التعليم الفني fany.emis.gov.eg جميع المحافظات

رابط بوابة التعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية 2023

بعد نهاية الامتحانات وانتهاء أعمال التصحيح والمراجعة لجميع المواد لجميع الطلاب على مستوى أنحاء الجمهورية، ستبدأ مرحلة اعتماد من قبل الوزارة ومن ثم رفعها وظهور عبر الموقع الرسمي لنتائج الوزارة المسمى بوابة التعليم الفني من هنا.

و يمكن الاستعلام عن النتيجة فور ظهورها عبر موقع بوابة التعليم الفني على شبكة الإنترنت من خلال اتباع :

في البداية يجب الدخول إلى بوابة التعليم الفني بموقع وزارة التربية والتعليم.

ثم الضغط على خدمات البوابة الرسمية للتعليم الفني.

ثم الضغط على نتائج الدبلوم.

وبعدها اختر نوع الدبلوم الذي يدرس فيه الطالب سواء كان “فني أو تجاري أو صناعي”، وعدد السنوات.

ثم كتابة رقم جلوس الطالب.

وأخيرا الضغط على عرض النتيجة.

ونأتي هنا لنهاية مقالنا لليوم الذي قدمنا من خلال معلومات هامة عن رابط بوابة التعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية 2023 وبالنجاح والتفوق لجميع الطلاب.

~مبروك~ نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس نتيجه نت ExamResults {تجاري- زراعي- صنايع- تمريض- فندقي} كل المحافظات