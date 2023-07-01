“مباشر” لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2023 اليوم السابع nategafany emis gov eg |نتيجة 3 ثانوي فني كل المحافظات

تنطلق ظهور نتائج الدبلومات الفنية 2023 بالاسم ورقم الجلوس من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نظراً لاعتماد نتيجة طلاب الصف الثالث الثانوي الفني في شهادة الدبلوم الصناعي والدبلوم التجاري والدبلوم الزراعي ودبلوم السياحة والفنادق من الوزارة خلال الساعات المقبلة، وترقب ظهورها، ولهذا نحن نقدم لك عبر مقالنا وخلال السطور التالية أهم التفاصيل عن رابط ظهور النتيجة وموعدها.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023

كشفت بعض المصادر المسئولة بوزارة التربية والتعليم الفني أن نتائج شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023 قد اعتمدت من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التعليم خلال الساعات الماضية تمهيدا لظهورها خلال اليوم أو غدا على الأكثر،

كما أوضحت المصادر أن النتائج سوف تعلن عبر رابطين مخصصين بناء على تعليمات السيد الوزير حتى يتم تخفيف الضغط على كلاهما من قبل الطلاب وأتاحت ومساعدة كل سبل الراحة لاطمئنان الطلاب على نتائجهم فور الظهور وعدم تعطيل للمواقع المخصص لظهور النتيجة.

رابط نتائج الدبلومات الفنية 2023 بالاسم ورقم الجلوس

وعن كيفية معرفة نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس لطلاب المدارس الفنية الصناعية والتجارية والزراعية والسياحية والفنادق والصحية عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سوف نذكر لكم روابط الاستعلام عنها في التالي:

أولاُ سيتم ظهور النتيجة عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنا.

ثانيا سيتم ظهور النتيجة عبر موقع البوابة الإلكترونية للتعليم الفني من هنا.

وعلى جميع الطلاب والطالبات الدخول عبر الرابطتين والاستعلام عن النتائج بالاسم ورقم الجلوس كاملاً.

وبهذا نأتي لنهاية مقالنا لليوم الذي قمنا من خلاله بعرض عن أهم المعلومات التي تخص موعد وروابط نتائج الدبلومات الفنية 2023 بالاسم ورقم الجلوس.