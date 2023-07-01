رابط نتائج الصف الثالث متوسط 2023 الدور الاول بالعراق عبر موقع نتائجنا، نتائج الدور الأول للصف الثالث متوسط 2023 في العراق هي واحدة من أكثر النتائج التي يبحث عنها حاليًا علي مؤشرات جوجل، حيث تستعد وزارة التربية والتعليم العراقية لطرحها في أقرب وقت ممكن على مستوى جميع المحافظات العراقية، سواءً بالاسم الرباعي أو برقم الامتحاني عبر الإنترنت، وخلال السطور التالية نستعرض معكم Results PDF رابط نتائج الصف الثالث متوسط 2023 الدور الاول بالعراق عبر موقع نتائجنا وناجح والسومرية نيوز وموقع وزارة التربية العراقية.

نتائج الصف الثالث متوسط 2023 الدور الاول

نتائج الصف الثالث متوسط 2023 الدور الأول في العراق ينتظرها مئات الآلاف من الطلاب والطالبات في جميع المحافظات، وقد تم الإشارة إلى إنجاز كافة أعمال التصحيح وتقييم الدرجات التي قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بإتمامها بعد انتهاء جميع الطلاب والطالبات من إجراء كافة الاختبارات المقررة في صباح السابع عشر من يونيو الماضي، وتجري حاليًا الإنتهاء من أعمال تصحيح الدفاتر في الكنترولات تمهيدًا لإعلان نتائج الصف الثالث متوسط العراق.

رابط استخراج نتائج الصف الثالث متوسط العراق

إليكم الخطوات اللازمة للاستعلام عن نتائج الصف الثالث متوسط دور أول لعام 2023 في العراق، وفقاً لتأكيدات وزارة التربية والتعليم العراقية بأن نتائج الامتحانات ستكون متاحة قريباً على موقع الوزارة على النحو التالي:

1- قم بفتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية أو نتائجنا.

2- اختر رمز البحث عن نتيجة الصف الثالث المتوسط الدور الأول.

3- قم بإدخال اسمك الرباعي في الخانة المخصصة له.

4- أدخل رقم امتحانك.

5- في النهاية، انقر على زر البحث للاستعلام عن نتيجتك.