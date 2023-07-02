هنـا pdf الان رابط نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الأول results.mlazemna.com عبر موقع وزارة التربية العراقية

نتيجة الصف الثالث المتوسط فى العراق 2023، حيث سيتم قريباً نشر نتائج الدور الأول لعام 2023 لصف الثالث المتوسط في عدة محافظات في العراق، بما في ذلك محافظات بغداد “الكرخ والرصافة” وذي قار ونينوى وميسان والبصرة وديالى والمثنى وكركوك والنجف والأنبار والقادسية وصلاح الدين وبابل والسليمانية،كما سيتم نشر نتائج صف الثالث المتوسط في محافظة الرصافة، بما في ذلك الرصافة الأولى والثانية والثالثة، وكذلك محافظة واسط وأربيل ودهوك،و يترقب الكثير من الطلاب وأولياء الأمور هذه النتائج بفارغ الصبر، حيث تمثل دليلاً على مستواهم الدراسي وتحديد مسارهم التعليمي المستقبلي.

نتائج الثالث متوسط العراق 2023

عادةً ما يتم الإعلان عن نتائج الدور الأول لصف الثالث المتوسط في العراق خلال أشهر يوليو وأغسطس من كل عام، ومن المتوقع أن تعلن وزارة التربية العراقية عن نتائج الدور الأول لصف الثالث المتوسط لعام 2023 خلال هذه الفترة. وعندما تُعلن النتائج، ستتاح للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع عليها عبر موقع وزارة التربية العراقية على الإنترنت أو عبر تطبيقها الرسمي. وستتمكن الطلاب أيضًا من الحصول على النتائج من خلال مدارسهم أو مراجعة مراكز الامتحانات المعنية في المحافظات. لذلك، ينصح بمتابعة الإعلانات الرسمية للحصول على أحدث المعلومات حول موعد نشر النتائج.

رابط نتائج الثالث متوسط العراق 2023

للحصول على نتيجة الثالث المتوسط الدور الأول في العراق لعام 2023، يمكن زيارة موقع وزارة التربية العراقية على الإنترنت واتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على موقع نتائجنا او ملازمنا على موقع وزارة التربية واتعليم العراقية.

اختيار السنة الدراسية والدور، ويتعين عليك اختيار “الثالث المتوسط” و “الدور الأول” من القوائم المنسدلة. إدخال

رقم الامتحان الذي حصل عليه الطالب خلال الامتحان.

النقر على زر البحث للاستعلام عن النتيجة.

بعد استكمال هذه الخطوات، سيتم عرض نتيجة الطالب على الشاشة، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع عليها وطباعتها للاحتفاظ بها. يجب الانتباه إلى أنه يجب توفير الرقم الصحيح للامتحان للحصول على النتيجة الصحيحة

نتائج الصف الثالث المتوسط

نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق هي واحدة من الموضوعات الأكثر بحثًا على الإنترنت، وتحظى بشعبية كبيرة بين الطلاب وأولياء الأمور،و يترقب العديد من الطلاب بفارغ الصبر إعلان النتائج، حيث تلعب هذه النتائج دورًا حاسمًا في تحديد مسار التعليم المناسب للطلاب ومساعدتهم على اتخاذ القرارات المناسبة في مستقبلهم التعليمي