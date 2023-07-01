رقم مسابقة الحلم للاشتراك من جميع الدول 2023 للدخول في السحب والفوز بالجائزة الكبرى 2 مليون

مسابقة الحلم من المسابقات الجادة التي يحصل الفائز بها على مكافأة قيمتها 2 مليون وهو مبلغ كبير جدًا يمكن أن يحصل عليه أي شخص، إذ أن الاشتراك والتقديم في المسابقة ليس بالأمر الصعب كل ما عليكم فقط معرفة كود الاشتراك المخصصة للمنطقة المتواجدين بها واتباع خطوات التقديم حتى يتم تفعيل الاشتراك في المسابقة، وبعد أن تم رفع قيمة المكافأة الشهرية لـ100 ألف دولار صار البحث عن تلك المسابقة أكثر وأكثر ولمعرفة ارقام الاشتراك تابعوا معنا.

رقم مسابقة الحلم للاشتراك

قبل معرفة طريقة الاشتراك في المسابقة ينبغي على المتقدم أولًا الاطلاع على ارقام الاتصال الخاصة بالبلد المتواجد بها حتى يتم التواصل بسهولة، وتلك هي الارقام التي تم نشرها من قبل المسابقة:

للسعوديين والمقيمين بالمملكة الرقم

أما عن البحرين بالرقم

رقم الاشتراك من مصر هو

المتواجدين على أرض تونس الخضراء يتم الاشتراك من رقم

أما عن المغرب فالرقم هو

وللأردن والمقيمين بها رقم الاتصال هو

أما بالنسبة للكويت فهو

ورقم الاشتراك من العراق هو

بعد الاطلاع على ارقام الاشتراك في المسابقة السابق ذكرها يمكن أن يتم الاشتراك بسهولة بإحدى طرق التقديم في المسابقة بكل يتناسب مع المتقدم حسب رغبته كما نوضحها لكم.

الاشتراك في مسابقة الحلم

طرق الاشتراك في هذه المسابقة سهلة ومتنوعة يمكن الاختيار منها حسب ما يناسب المتسابق ومنها:

الاتصال

إجراء مكالمة هاتفية لرقم المسابقة التابع للدولة المقيم بها ومعرفة تفاصيل الاشتراك وتنفيذها لإتمام الاشتراك.

الرسائل

أو يمكن أن يتم إرسال رسالة حلم أو Dream للرقم الخاص بالدولة المقيم بها ثم انتظار الرسائل التي توضح لك الاشتراك بالتفصيل، وبعد الاشتراك يتم ارسال أسئلة يومية كلما كانت النقاط أكثر كان للمشترك فرصة أكبر للفوز.