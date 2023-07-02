“هنــا”.. Results الان استخرج الان نتائج الثالث متوسط العراق 2023 رابط نتائجنا عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

نتائج الثالث المتوسط فى العراق 2023، حيث تستعد وزارة التربية العراقية لإعلان نتائج الدور الأول للصف الثالث المتوسط لعام 2023 عبر موقعها الرسمي وموقع “نتائجنا” التابع للوزارة، وتعمل الآن لجان ومراكز التصحيح المنتشرة في جميع محافظات العراق على تصحيح الأوراق الامتحانية ومراجعتها ورصد الدرجات، وذلك تمهيداً لرفعها على الموقعين المذكورين، ومن المتوقع أن تعلن النتائج في الفترة القليلة المقبلة ، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتائج من خلال الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية أو موقع “نتائجنا” واتباع الإرشادات اللازمة.

نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الأول

حرصت وزارة التربية والتعليم العراقية، على توفير كافة المتطلبات اللوجستية وتذليل كافة العقبات لتسهيل العملية الامتحانية وتوفير الراحة للطلاب والطالبات،وأكد وزير التربية الدكتور إبراهيم نامس الجبوري على ضرورة الانتهاء من عمليات التصحيح في أقرب وقت ممكن مع ضرورة الحرص على دقة التصحيح لضمان حصول كل طالب على حقه من الدرجات. وأشار سيادته إلى أن عمليات التصحيح تمر بمراحل مختلفة للتأكد من صحتها ومراجعتها من قبل المتخصصين في كل المواد.

رابط نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الأول

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط للدور الأول لعام 2023 في العراق عبر الإنترنت، حيث يتم الإعلان عنها على موقع وزارة التربية العراقية وموقع “نتائجنا”. وفي الفقرة التالية، سنشرح الخطوات اللازمة للاستعلام عن النتائج عبر المواقع الرسمية:

يجب الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq.

البحث عن أيقونة “نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الأول” والنقر عليها.

إدخال جميع البيانات المطلوبة، مثل اختيار المحافظة وإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب، ثم النقر على “استعلام”.

يمكن أيضاً استخراج النتائج من موقع “نتائجنا” results.mlazemna.com.

وينتظر الكثير من الطلاب وأولياء الأمور هذا الإعلان بفارغ الصبر، حيث تحدد نتائج الثالث المتوسط مسار الطلاب الدراسي المقبل، وتحدد الخطوات اللازمة لتحقيق أهدافهم المستقبلية ومن المتوقع أن تكون النتيجة مرضية وتلبي توقعات الطلاب وأولياء الأمور، وأن تكون بداية ناجحة لمسيرتهم الدراسية المستقبلية.