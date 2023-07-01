“الذهب الأصفر يشتعل” اسعار سبائك الذهب الكويت اليوم || أفضل الأماكن لشراء السبائك الذهبية بالكويت

اسعار سبائك الذهب الكويت، يشهد الذهب اقبالًا كبيرًا في أسواق الكويت ودول الخليج في هذه الأيام، وتُعَدُّ سبائك الذهب من بين أبرز أشكال الاستثمار في هذا المعدن الثمين، نُقدِّمُ لكم في هذا التقرير أسعار سبائك الذهب وأوقيات الذهب في الكويت اليوم، حيث تحظى سبائك الذهب الإماراتية والسويسرية بأعلى شعبية في السوق الكويتية، تتوفر تلك السبائك بأوزان مختلفة، بما في ذلك 1 كيلوغرام ونصف كيلوغرام وربع كيلوغرام و2.5 كيلوغرام من الذهب.

سعر الذهب اليوم في الكويت

هناك أسعار مختلفة للذهب في الكويت، سعر الذهب اليوم في الكويت جاء كالتالي:

سعر الذهب عيار 24 يبلغ 18.85 دينار كويتي أو ما يعادل 61.24 دولار أمريكي للغرام الواحد

بالنسبة لعيار 22، كان سعره 17.27 دينار كويتي أو 56.14 دولار أمريكي للغرام الواحد.

وبالنسبة لعيار 21، كان سعره 16.49 دينار كويتي أو 53.59 دولار أمريكي للغرام الواحد.

واستمرت الأسعار في التفاوت بناءً على قيمة العيار.

وعلاوة على ذلك، سجلت أوقية الذهب سعرًا قدره 586.15 دينار كويتي، وهذا يعادل 1904.8 دولار أمريكي.

وكان سعر كيلو الذهب حوالي 19870.08 دينار كويتي، وهذا يعادل 61240.77 دولار أمريكي.

وتختلف اسعار سبائك الذهب الكويت عن أسعار العيارات وسنوضحها لكم، يرجى العلم أن هذه الأسعار قابلة للتغيير بشكل مستمر وقد تختلف في أيام أخرى.

اسعار سبائك الذهب الكويت

إليك اسعار سبائك الذهب الكويت كما يلي: