هل سيتم تمديد الدعم الإضافي لحساب المواطن لنهاية العام 2023؟ وزارة الموارد البشرية تُوضح

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أطلقت برنامج حساب المواطن لكي تُعين الأفراد على شراء احتياجاتهم الأساسية في الحياة وخاصةً بالتزامن مع غلاء الأسعار عالميًا، والجدير بالذكر بدأ البحث من قبل الكثير من مستفيدي البرنامج حول هل سيتم تمديد الدعم الإضافي لحساب المواطن أم لا لنهاية العام الجاري وهذا ما سنتطرق إليه بالتفصيل.

تمديد الدعم الإضافي لحساب المواطن

أصدر خادم الحرمين أمر ملكي بتمديد الدعم الإضافي لحساب المواطن حتى يوليو الجاري حيث أنه في يوم 10 الموافق الإثنين من الشهر الجاري سيحصل المستفيدين على قيمة الراتب الخاص بهم بالإضافة إلى الدعم الإضافي، أما بالنسبة لراتب أغسطس فسيتم خصم الدعم الإضافي إلا في حال إصدار قرار جديد يتضمن استمراريته مرة أخرى ولكن حتى الآن لم تُوجد أي معلومات تخص الدعم.

حاسبة حساب المواطن

لكي تتمكن من استخدام الحاسبة لابد من اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

قم بالذهاب إلى الرابط الرسمي الخاص ببوابة حساب المواطن.

انقر على الحاسبة التقديرية ثم اختر نوع عملية التسجيل.

حدد حالة المستفيد ثم حدد عدد المتابعين والمواليد ثم ادخل القيمة.

انقر على حساب وسوف تظهر لك القيمة بشكل تفصيلي.

طرق التواصل مع حساب المواطن

وفر البرنامج إمكانية التواصل معه بكل سهولة ويُسر وذلك من خلال الرقم المخصص وهو 19912 أو يُمكنك التوجه مباشرةً إلى الموقع الرسمي له أو التواصل عبر خدمة صوتك مسموع أو التوجه مباشرةً إلى خدمة المستفيدين عبر تويتر للحصول على رد لكافة الاستفسارات والتساؤلات التي تدور حول هذا الدعم.