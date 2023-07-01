ينتظر جمهور نادي الأهلي بفارغ الصبر مباراتهم القادمة ضد فيوتشر في بطولة الدوري، حيث تعد هذه المباراة من أهم المحطات في مسيرة الفريق لاستعادة لقب الدوري الممتاز المصري في الموسم الحالي بعد غياب اللقب عن دولاب البطولات في النادي خلال الموسمين الماضين، وخلال السطور التالية نستعرض معكم موعد مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري المصري وتردد القنوات الناقلة.

موعد مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري المصري

يستعد النادي الأهلي لمواجهة فيوتشر في مباراة مهمة ضمن منافسات الجولة 24 في بطولة الدوري المصري، والتي تأجلت سابقًا، ومن المقرر إقامتها في تمام الثامنة والنصف مساء غدٍ الأحد، على استاد السلام.

يسعى الأهلي لتحقيق الفوز واستمرارية سلسلة انتصاراته المحلية، بهدف استعادة لقب الدوري الذي يبدو قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى قلعة الجزيرة، من جهته، يسعى فيوتشر لتصحيح المسار بعد هزيمته الأخيرة أمام المصري.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفيوتشر

موعد مباراة الأهلي وفيوتشر هو في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، وستقوم قناة “أون تايم سبورت” بنقل المباراة مع وجود استوديو تحليلي قبل وبعد المباراة لتقديم التحليلات والتعليقات على أداء الفريقين ونتيجة المباراة ويمكنكم متابعة ومشاهدة مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري المصري علي التردد التالي: