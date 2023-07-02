Concours نتائج كونكور موريتانيا 2023 مسابقة دخول السنة الأولى إعدادية عبر موقع وزارة التهذيب الوطني

نتائج كونكور موريتانيا 2023، يبحث الكثير من طلاب جمهورية موريتانيا عن نتائج كونكور موريتانيا 2023 عبر محركات البحث المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك حيث يعيش الكثير من الطلبة وأولياء الأمور على حد سواء حالة من الترقب انتظارًا لظهور النتائج، فمن المعروف أن تلك المرحلة من مراحل التعليم داخل الجمهورية الموريتانية من أهم مراحل التعليم في العملية التعليمية، فبناء على نتائج تلك المرحلة الهامة من التعليم يتم حديد مستقبل الطلاب بشكل كبير، وعلى ما ستكون خطتهم الدراسية للمستقبل، وقد أتاحت وزارة التعليم الوطني إمكانية الاستعلام عن نتائج الاختبارات من خلال الموقع الرسمي موريباك التابع للوزارة.

نتائج كونكور موريتانيا 2023

هذا وفي سياق متصل قد صرح مصدر مسئول بوزارة التعليم الوطني بأنه بناء على المؤشرات الأولية الخاصة بـ نتائج كونكور موريتانيا 2023 في الاختبارات أجراها طلاب الجمهورية الموريتانية، فقد أظهرت المؤشرات والنتائج أن نسبة النجاح قد بلغت 27% وقد بلغت نسبة القبول المحققة حوالي 8.5، ويعتبر ذلك المعدل هو أقل معدل للقبول ضمن النتائج، وأكدت وزارة التعليم الموريتانية أنه فور الانتهاء من كافة أعمال التصحيح سيتمكن الطلاب من الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم بكل سهولة من خلال موقعها الإلكتروني.

رابط نتائج كونكور 2023 موريتانيا

يمكن لكل الطلاب الراغبين في معرفة نتائج كونكور موريتانيا 2023 اتباع الخطوات التالية، مع مراعاة الدقة والترتيب أثناء تنفيذ تلك الخطوات:

الأمر الأول هو أن يتوجه الطالب بشكل مباشر إلى موقع وزارة التهذيب الوطني والإصلاح التعليمي على الإنترنت.

على الإنترنت. أو من خلال زيارة موقع موريباك على الشبكة العنكبوتية.

على الشبكة العنكبوتية. بعد ذلك يقوم الطالب بالنقر على الأيقونة الخاصة بنتائج مسابقة دخول سنة أولى اعدادية 2023.

يكتب الطالب رقم الجلوس في الخانة المخصصة.

يقوم بعد ذلك بعملية تحديد للعام الدراسي المطلوب البحث عن نتائجه.

يختار الطالب الولاية التابع لها وكذلك يختار المقاطعة.

الضغط على بحث لتظهر نتائج الطالب.

ساعات قليلة وستقوم وزارة التهذيب الوطني والاصلاح التعليمي في موريتانيا بالإعلان عن نتائج كونكور 2023 عبر موقع الوزارة الإلكتروني وعبر موقع موريباك، فيرغب جميع الطلبة والطالبات وأولياء الأمور إلى الاستعلام عن نتائج مسابقة دخول سنة أولى اعدادية 2023 وسيتم الإعلان عن النتائج فور الانتهاء من التصحيح والرصد ورفع درجات الطلاب عبر تلك المواقع.