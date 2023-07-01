الأن.. رابط نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول فى العراق موقع وزارة التربية جميع المحافظات

أصبح الكثير من الطلاب والطالبات في مختلف محافظات العراق يبحثون بشكل مكثف عن نتائج الصف الثالث متوسط 2023 دور أول، خاصة بأن أعلنت وزارة التربية العراقية عن انتهاء التصحيح ورصد الدرجات، كما أكدت بأن المؤشرات الأولية لعملية التصحيح بلغت نحو 70%، في حين أن نسبة النجاح من المتوقع أن تصل إلى 90% زيادة عن العام الماضي، مع العلم أن الطلبة انتهوا من أداء الامتحانات يوم 17 يونيو 2023، لتبدأ بعدها اقتراب موعد إعلان النتائج التي ما زالت يقلق العديد من الطلبة وأولياء الأمور.

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول

أكدت وزارة التربية العراقية في البيان التي أصدرته مؤخرًا بأن من قام بتصحيح أوراق الامتحانات مجموعة متخصصة من داخل الوزارة، واستمرت عملية التصحيح لمدة بلغت نحو أسبوع أو أقل، ليقوموا بعدها برصد الدرجات الخاصة بكل طالب بكل دقة ووضوح من أجل حصول الطالب على ما يستحقه من أداءه للامتحانات، إضافة إلى أنه جاري في الوقت الحالي رفع النتائج عبر موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية العراقية لكي يتعرف عليه جميع الطلبة والطالبات في محافظات العراق.

استخراج نتيجة الثالث المتوسط فى العراق

لكي تقوم بالحصول على نتيجة الصف الثالث متوسط في جميع محافظات العراق يجب عليك اتباع الخطوات التي تتمثل في التالي:-