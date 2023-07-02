“الدفعة الاخيرة” Pdf الآن ظهور اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 وزارة العمل العراقية منصة مظلتي الوجبة التاسعة

تم الإعلان رسميًا عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023، وأتاحت وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق هذه الخدمة للآلاف من المواطنين العراقيين الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة حيث تهدف هذه الخدمة إلى مساعدة الفئات الفقيرة خلال فترات الركود الاقتصادي التي تواجهها البلاد، وتم استلام حوالي 300 ألف طلب للحصول على هذه المساعدة، وتم تقييم الطلبات وفقًا للمعايير والشروط التي حددتها الوزارة حيث تمت الموافقة على قائمة المستفيدين وتضمنت أسماء الأفراد الذين يستحقون الرعاية الاجتماعية، وسوف نستعرض عبر الفقرات الآتية قائمة من هذه الأسماء، وبالإضافة إلى خطوات الاستعلام عنها.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

في ضوء حديثنا عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023، وينبغي الإشارة أولا إلى بعض الشروط التي حددتها وزارة الشؤون الاجتماعية بالعراق التي يجب توفرها في أي متقدم يرغب في الحصول على مساعدات اجتماعية، وتتمثل الشروط في الآتي:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

أن يعول أيضًا أسرة مكونة من 4 أفراد أو أكثر.

أن يتراوح عمر المتقدم مابين ١٨عاما حتى ٦٠ عاما وهذا يتعلق بالرجال.

وأما بالنسبة للسيدات تتراوح أعمارهن مابين 15 حتى 55 عاما.

ألا يسجل في تأمين صحي أو اجتماعي.

عدم امتلاك أملاك أو سجل تجاري.

ألا يكون لديه مبلغ مالي كبير.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

سهلت وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 من خلال اتباع عدد من الخطوات الآتية:

الولوج إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الشئون الاجتماعية.

النقر على تقديم طلب الرعاية الاجتماعية.

الضغط على أسماء الحاصلين على الرعاية الاجتماعية.

إدخال بعد ذلك البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

النقر بعد ذلك على الاستعلام.

ولحظات معدودة سوف تبدو لك كافة الأسماء بسهولة.

وحددت وزارة الشئون الاجتماعية فترة التقديم لجميع المستفيدين من الرعاية الاجتماعية التي تبدأ من ١٥ مايو حتى ١٥ يونيو من العام الجاري، وينبغي على المتقدمين تقديم كافة المستندات التي تعبر عن حقهم في الحصول على الرعاية الاجتماعية مثل شهادات طبية التي تثبت عجز رب الأسرة عن الدخل.

اسماء الرعايه الاجتماعيه 2023 الوجبه التاسعه

ان عمليه استخراج الاسماء المشموله داخل الوجبه التاسعه الدفعه الثانيه يتم عن طريق موقع وزاره العمل والتي حددت الرابط الرسمي الخاص بها منصه مظلتي لكي يستعلم جميع المتقدمين على هذا الدعم على تلك النتائج والتعرف على موقفهم من التواجد في الاسماء المقبولة هذا العام.

خلصت الوزاره رابط رسمي لكي تتم عمليه الاستعلام من خلال المنزل وذلك من اجل توفير الوقت والجهد على جميع المواطنين المتقدمين على هذا الدعم منذ فتره.