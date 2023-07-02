هنا.. mauribac.com رابط نتائج كونكور موريتانيا 2023 نتائج مسابقة دخول السنة الأولى إعدادية جميع الولايات

يتساءل العديد من طلاب جمهورية موريتانيا عن نتائج مسابقة دخول السنة الأولى إعدادية في موريتانيا 2023، وهو امتحان مهم يؤهلهم للانتقال إلى السنة الأولى الاعدادية، حيث ان وزارة التهذيب الوطني هي المسؤولة عن إعلان النتائج، وقد قامت بتوفير وسيلة إلكترونية للاستعلام عنها فقط يمكن للطلاب وأولياء الأمور استخراج نتائج كونكور موريتانيا فور إعلانها من خلال موقع موريباك على الإنترنت، ولهذا سوف نوضح عبر الفقرات التالية المزيد من التفاصيل عن هذه النتائج، وكيفية الاستعلام عنها.

رابط نتائج كونكور موريتانيا 2023

الاستعلام عن نتائج كونكور 2023 موريتانيا، لابد الإشارة إلى أنه تم تسجيل عدد كبير من الطلاب في مختلف محافظات موريتانيا لأداء امتحانات كونكور 2023، وبلغ العدد الإجمالي للمترشحين 47251 شخصًا، وتم توزيعهم على 153 مركز امتحاني، ومن بينها 63 مركزًا في منطقة نواكشوط، والطلاب ينتظرون نتائجهم منذ فترة طويلة بعد مضي شهر على انتهاء الامتحانات، ولم يتم الإعلان عن أي تحديثات حتى الآن، ومع ذلك، يجب على الطلاب أن يظلوا صبورين لأن عملية التصحيح تستغرق وقتًا، حتى الآن، لم تعلن وزارة التهذيب الوطني موعدًا رسميًا لإعلان هذه النتائج ، ومع ذلك، تم تداول تقارير إخبارية على وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى نسب النجاح المحتملة لهذا العام. وأفادت هذه التقارير بأن نسبة النجاح تجاوزت 27٪، وأدنى معدل قبول هو 8.5، وتبلغ نسبة النجاح في منطقة نواكشوط الغربية حوالي 49.97٪. وينبغي الإشارة أيضا أن هذه المعلومات غير رسمية وتستند إلى التقارير الإعلامية ومصادر غير مؤكدة، وينبغي على الطلاب الانتظار للحصول على إعلان رسمي من الجهة المسؤولة.

طريقة الاستعلام عن نتائج كونكور 2023 في موريتانيا

للحصول على لوائح المترشحين لمسابقة دخول السنة الأولى إعدادية 2023 يمكن ذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات الآتية:

النقر على موقع موريباك نتائج كونكور موريتان يا.

اختر الصف الأول الاعدادي.

حدد الولاية التي تسكن فيها .

انقر على كلمة بحث، وستتمكن بعد ذلك من رؤية النتائج بشكل مفصل.

وهناك أمران ينبغي أن تضعهم عزيزي الطالب في الاعتبار أثناء الاستعلام عن النتائج، أولا يجب على الطلاب تقديم معلومات صحيحة ودقيقة أثناء استعلامهم، وهذا يساعد في تجنب أي مشاكل محتملة ويضمن الحصول على النتيجة الصحيحة.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون الطلاب على استعداد للانتظار لفترة من الوقت حتى يتم عرض النتيجة الخاصة بهم، وقد يستغرق تحميل وعرض النتائج بعض الوقت نظرًا لعدد المترشحين الكبير وعملية التصحيح الضخمة، لذلك، ينصح الطلاب بالصبر والانتظار حتى تظهر النتيجة الخاصة بهم على الشاشة.

موقع موريباك اسماء نتائج مسابقة دخول السنة الاولى الاعدادية 2023

ان الحصول على تلك الاسماء المترشحه لدخول الصف الاول الاعدادي يتم من خلال الموقع الرسمي الخاص بظهور هذه النتائج رابط موريباك الذي خصصته وزاره التربيه لكي يحصل جميع الطلاب على النتائج الخاصه بهم حيث ان ذلك يتم عن طريق كتابه جميع البيانات المطلوبه تحديد الصف الدراسي الذي ترغب في استعلام عنه لكي تحصل عن النتيجه بنجاح.