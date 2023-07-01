كام يساوي النهاردة!.. سعر اليورو اليوم في السوق السوداء لحظة بلحظة بعد قرارات البنك المركزي
سعر اليورو اليوم في السوق السوداء
سعر اليورو اليوم في السوق السوداء، ذلك وقد أفاد العديد من المتداولين في السوق السوداء بزيادة الطلب على شراء الدولار واليورو في فروع الشركات خلال الفترة الحالية، يرتبط هذا الارتفاع برغبة الأفراد في السفر إلى الخارج لقضاء الإجازات أو تسديد نفقات التعليم للطلاب المصريين المقيمين في الخارج، بالإضافة إلى موسم الحج، تزايد الطلب على العملات الأجنبية يعكس التحولات الاقتصادية والاحتياجات الشخصية للمواطنين خلال هذه الفترة.
سعر اليورو اليوم في السوق السوداء
نوضح لكم أعزائي المتابعين سعر اليورو اليوم في السوق السوداء، يتم تداول اليورو بسعر يتراوح بين 43 جنيهًا و 44 جنيهًا وتختلف هذه الأسعار وفقًا لكمية اليورو المطلوبة.
بالنسبة للأسعار الرسمية في البنوك، كان آخر سعر لليورو يوم الاثنين الماضي قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث بلغت قيمته 33.71 جنيهًا، يجب ملاحظة أن هذه الأسعار قد تخضع للتغييرات وتعتمد على الظروف الاقتصادية والتحديثات اليومية في سوق العملات.
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سعر اليورو اليوم في البنوك
تُعلن البنوك المصرية عن سعر اليورو اليوم، كالتالي:
- حيث يتم شراء اليورو في البنك المركزي المصري بسعر قدره 33.65 جنيه، بينما يتم بيعه بسعر قدره 33.77 جنيه.
- بالنسبة للبنك الأهلي المصري، يتم شراء اليورو بسعر قدره 33.48 جنيه، ويتم بيعه بسعر قدره 33.68 جنيه.
- أما في بنك مصر، فيتم شراء اليورو بسعر قدره 33.48 جنيه، ويتم بيعه بسعر قدره 33.67 جنيه.
- يتم تحديد سعر اليورو في بنك الإسكندرية بقيمة 33.59 جنيه لعملية الشراء، بينما يتم بيعه بقيمة 33.79 جنيه.
- أما في البنك التجاري الدولي (CIB)، فيتم شراء اليورو بقيمة 33.58 جنيه ويتم بيعه بقيمة 33.80 جنيه.
- أما في مصرف أبو ظبي الإسلامي، فيتم شراء اليورو بقيمة 33.66 جنيه ويتم بيعه بقيمة 33.67 جنيه.