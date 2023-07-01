mlazemna..نتائج الثالث المتوسط 2023 للدور الأول بعموم المحافظات العراقية “خلال ساعات من الآن “

نتائج الثالث المتوسط 2023 والتي يتم حاليا رفعها على المواقع الإلكترونية منها موقع نتائجنا الذي بالفعل بدا في الإعداد إلي توفير النتيجة في الساعات المقبلة، ووفقا لما تم إعلانه من قبل وزارة التربية العراقية انه يوفر تكون النتيجة متاحة في خلال مطلع شهر يوليو الجاري والذي بدا اليوم السبت لموافق 1 يوليو 2023، ولذلك ارتفع البحث الآن من قبل الطلاب حول الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط للدور الأول 2023 ، وهو ما نعرضه اليهم من خلال هذا المقال.

نتائج الثالث المتوسط 2023

تعلن نتائج الثالث المتوسط تبعا إلي كل محافظة تتولى الإعلان نتائج طلابها على حدى عقب الانتهاء من مرحلة تصحيحها ومراجعتها، على أن تراعى كل إدارة دقة التصحيح كي لا يعرض أي طالب لأي نوع من الظلم ، الذي بالفعل انتهت من تصحي اغلب المواد وأعلنت عن أن نسب النجاح هذا لعام مرتفعة عن الاعوام السابقة وبعض المواد بلغت نسبة النجاح بها ما يقارب إلي 90% وهى مادة اللغة العربية ، أم مادة اللغة الانجليزية فبلغت نسبة النجاح بها نحو 80% مما يبشر في نسب نجاح باقي المواد الدراسية الاخرى .

موقع نتائجنا الثالث المتوسط 2023

يقدم موقع نتائجنا إلي طلاب الثالث المتوسط وكافة طلاب المراحل التعليمية في العراق نتائجهم بشكل مباشر عقب أن يتم اعلنها رسميا عبر مواقع الإخبارية التابع إلي وزارة التربية العراقية والتي تعلن لحظة بلحظة موعد إعلان نتائج الطلاب بالتفاصيل، واليك خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2023