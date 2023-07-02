كم سعره في السوق السوداء| سعر الدينار الكويتي الان أمام الجنيه المصري في السوق السوداء
سعر الدينار الكويتي الان
سعر الدينار الكويتي الان، شهدت تعاملات اليوم استقرارًا ملحوظًا في سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، وفقًا لأحدث تحديثات شاشات عرض أسعار العملات في البنوك المصرية، يثير هذا الوضع الاستفسارات لدى العديد من الأفراد حول حركة أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري.
سعر الدينار الكويتي الان السوق السوداء
تم تسجيل سعر الدينار الكويتي الان في السوق السوداء في مصر 2023، حيث بلغ سعر الشراء حوالي 130.09 جنيه، وهذا يمثل زيادة قدرها حوالي 29.70 جنيه عن السعر الرسمي، أما سعر البيع فبلغ حوالي 133.34 جنيه، وهذا يمثل زيادة قدرها حوالي 32.95 جنيه عن السعر الرسمي، يرجى الانتباه إلى أن أسعار الدينار الكويتي في السوق السوداء وشركات الصرافة قابلة للتغير بشكل كبير من وقت لآخر ومن مكان لآخر.
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سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك
توجد أسعار مختلفة للدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في عدة بنوك مصرية، وذلك كالتالي:
- سعر الدينار الكويتي الان في المصرف العربي الدولي، يبلغ سعر الشراء للدينار الكويتي 100.36 جنيه، وسعر البيع 100.73 جنيه.
- في بنك القاهرة، يبلغ سعر الشراء للدينار الكويتي 100.40 جنيه، وسعر البيع 100.87 جنيه.
- في بنك قطر الوطني الأهلي، يبلغ سعر الشراء للدينار الكويتي 95.94 جنيه، وسعر البيع 100.65 جنيه.
- في بنك الاستثمار العربي، يبلغ سعر الشراء للدينار الكويتي 96.03 جنيه، وسعر البيع 102.51 جنيه.
- في بنك التنمية الصناعية، يبلغ سعر الشراء للدينار الكويتي 96.09 جنيه، وسعر البيع 100.48 جنيه.
- في البنك الأهلي الكويتي – مصر، يبلغ سعر الشراء للدينار الكويتي 97.82 جنيه، وسعر البيع 100.74 جنيه.
- في بنك مصر، يبلغ سعر الشراء للدينار الكويتي 100.13 جنيه، وسعر البيع 100.41 جنيه.
- في المصرف المتحد، يبلغ سعر الشراء للدينار الكويتي 93.48 جنيه، وسعر البيع 100.74 جنيه.
- في البنك الأهلي المصري، يبلغ سعر الشراء للدينار الكويتي 99.45 جنيه، وسعر البيع 100.41 جنيه.