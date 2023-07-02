كم سعره في السوق السوداء| سعر الدينار الكويتي الان أمام الجنيه المصري في السوق السوداء

سعر الدينار الكويتي الان، شهدت تعاملات اليوم استقرارًا ملحوظًا في سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، وفقًا لأحدث تحديثات شاشات عرض أسعار العملات في البنوك المصرية، يثير هذا الوضع الاستفسارات لدى العديد من الأفراد حول حركة أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري.

سعر الدينار الكويتي الان السوق السوداء

تم تسجيل سعر الدينار الكويتي الان في السوق السوداء في مصر 2023، حيث بلغ سعر الشراء حوالي 130.09 جنيه، وهذا يمثل زيادة قدرها حوالي 29.70 جنيه عن السعر الرسمي، أما سعر البيع فبلغ حوالي 133.34 جنيه، وهذا يمثل زيادة قدرها حوالي 32.95 جنيه عن السعر الرسمي، يرجى الانتباه إلى أن أسعار الدينار الكويتي في السوق السوداء وشركات الصرافة قابلة للتغير بشكل كبير من وقت لآخر ومن مكان لآخر.

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سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

توجد أسعار مختلفة للدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في عدة بنوك مصرية، وذلك كالتالي: