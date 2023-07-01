ياحظك لو منهم.. زيادة الضمان الاجتماعي المطور لهذه الفئات فقط بأمر ملكي

زيادة الضمان الاجتماعي المطور 1444، تلقت وزارة الموارد البشرية العديد من الاستفسارات حول إمكانية وجود زيادة في رواتب الضمان الاجتماعي المطور للشهر الحالي، واستجابت الوزارة لهذه الاستفسارات بتوضيح قيمة هذه الزيادة، يُعَدُّ الضمان الاجتماعي واحدًا من أهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية لمساعدة المواطنين الأكثر حاجة، بهدف توفير الدعم المالي لمساعدتهم على التعامل مع التحديات المعيشية الصعبة وتحقيق الحماية الاجتماعية لهم، وتأتي هذه الجهود في إطار سعي الحكومة لتحسين معيشة المواطنين وتقديم الدعم اللازم لتحسين جودة حياتهم.

زيادة الضمان الاجتماعي المطور 1444

تم تنفيذ زيادة الضمان الاجتماعي المطور لصالح الأفراد الذين يعيشون معًا في نفس المنزل، بما في ذلك كل فرد له وضع مستقل أيضًا، تم اتخاذ هذا القرار بعد دراسة الأهلية والاستحقاق النهائي للمشاركة في البرنامج، تبدأ قيمة الاستحقاق الأدنى للضمان الاجتماعي من 1100 ريال سعودي لكل فرد، ويوجد أيضًا زيادة إضافية لكل فرد من أفراد العائلة بقيمة 550 ريال سعودي.

موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر يوليو 2023/ 1444

سوف يتم صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر يوليو في اليوم الثاني من الشهر، وهو الأحد الموافق 2/7/2023، تم تأجيل صرف الدعم هذا الشهر لتوافقه مع عطلتي عيد الأضحى المبارك وعطلة السبت، وعادةً ما يتم صرف الدعم في اليوم الأول من كل شهر، ولكن تمت إجراء تغييرات هذا الشهر لتوافق العطلة والتوقيت المصرفي في البنوك السعودية، يرجى ملاحظة أن هذا التوقيت قابل للتغيير وفقًا لتوجيهات الجهات المعنية والقوانين السارية.

قيمة زيادة الضمان الاجتماعي

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعديلاً جديداً لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور، وتتضمن زيادة الضمان الاجتماعي المطور المقرة الآتي: