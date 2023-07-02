رابط نتائجنا..PDF الان نتائج الثالث متوسط العراق 2023 الدور الاول عبر موقع التربية العراقية mlazemna
نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول، من أكثر الكلمات التي يبحث عنها أبنائنا الطلاب والطالبات في المرحلة المتوسطة في عموم المحافظات العراقية، وذلك عقب الإنتهاء من أداء امتحانات الدور الأول خلال الشهر الماضي، حبث أكدت وزارة التربية أن نتائج الصف الثالث متوسط للعام الدراسي الحالي ما زالت في مرحلة التصحيح والتدقيق ولم يتم الإعلان عنها حتى الآن، مشيرة إلي إنه يتم الانتهاء من هذه المرحلة، سيتم الإعلان عن النتائج رسميًا وعلى الفور. ويمكن متابعة الموقع الرسمي لوزارة التربية للاطلاع على أي تحديثات حول إعلان نتائج الصف الثالث متوسط عبر موقع نتائجنا من خلال الدخول علي رابط نتائجنا PDF نتائج الثالث متوسط العراق 2023 الدور الاول عبر موقع التربية العراقية mlazemna.
نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول
يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط نتائج الصف الثالث متوسط الدور الأول 2023، وذلك في محافظات عدة مثل بغداد (الكرخ الأولى والثانية والثالثة، والرصافة الأولى والثانية والثالثة)، البصرة، ديالى، كربلاء، كركوك، ميسان، المثنى، النجف، نينوى، القادسية، الأنبار، بابل، صلاح الدين، السليمانية، واسط، إربيل، ودهوك، وتتوقع الوزارة إعلان نتائج الدور الأول في وقت لاحق، وسيتم الإعلان عنها على الموقع الرسمي لوزارة التربية عند توفرها.
رابط استخراج نتائج الثالث متوسط العراق
ونقدم لكم خطوات استخراج نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2023 عبر موقع التربية العراقية موقع نتائجنا من خلال إتباع الخطوات التالية:
المحافظة
الحالة
تنزيل
|نتائج الثالث متوسط نينوى
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط ديالى
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط الكرخ 1
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط الكرخ 2
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط الكرخ 3
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط الرصافة 1
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط الرصافة 2
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط الرصافة 3
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط النجف
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط ذي قار
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط القادسية
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط صلاح الدين
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط واسط
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط اربيل
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط السليمانية
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط دهوك
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط الأنبار
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط بابل
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط البصرة
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط كربلاء
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط كركوك
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط ميسان
|في الانتظار
|نتائج الثالث متوسط المثنى
|في الانتظار
خطوات استخراج نتائج الثالث متوسط العراق 2023
ويمكن للطلاب في المرحلة المتوسطة الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق عن طريق الخطوات التالية:
1- الدخول إلى موقع وزارة التربية الرسمي على الإنترنت.
2- النقر على خانة “النتائج الامتحانية” الموجودة في الصفحة الرئيسية للموقع.
3- اختيار العام الدراسي والدور الذي ترغب في معرفة نتيجته واختيار المحافظة التي درس بها الطالب.
4- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.
5- النقر على زر “استعلام” للحصول على نتيجة الطالب.
نتائج الثالث متوسط العراق الدور الأول 2023 عموم المحافظات
أظهرت نتائج الامتحانات الأولية للصف الثالث المتوسط للعام 2023 زيادة في معدل النجاح عمومًا مقارنةً بالسنوات السابقة، حيث بلغت نسبة النجاح في المواد الأساسية مثل العربية والرياضيات والعلوم حوالي 85٪ من طلاب المرحلة. وقد شهدت بعض المواد مثل التربية الفنية والتربية الرياضية نسبة نجاح أعلى ووصلت إلى 95٪.
نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول pdf العراق
أعلنت وزارة التربية العراقية، مؤخراً عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2023، سيام إعلانها عبر موقعها الإلكتروني “نتائجنا الوزاري” وبصيغة pdf، ولأهمية هذا الصف في مسار تعليم الطلاب، فقد استحوذت هذه النتائج على اهتمام وسائل الإعلام والرأي العام، وسوف نوفر لكم الرابط الراسمي لإعلان النتيجة فور ظهور مباشرة عبر الموقع الإلكتروني.
نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول
نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق، تتمثل نتائج الصف الثالث المتوسط بنسبة النجاح في الامتحان الوطني وفي العام الدراسي 2020-2021، بلغت نسبة النجاح في الامتحان الوطني للصف الثالث المتوسط في العراق نحو 61.53