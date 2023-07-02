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رابط نتائجنا..PDF الان نتائج الثالث متوسط العراق 2023 الدور الاول عبر موقع التربية العراقية mlazemna

bezofathymahrozمنذ 56 دقيقة
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رابط نتائجنا..PDF نتائج الثالث متوسط العراق
رابط نتائجنا..PDF نتائج الثالث متوسط العراق

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول، من أكثر الكلمات التي يبحث عنها أبنائنا الطلاب والطالبات في المرحلة المتوسطة في عموم المحافظات العراقية، وذلك عقب الإنتهاء من أداء امتحانات الدور الأول خلال الشهر الماضي، حبث أكدت وزارة التربية أن نتائج الصف الثالث متوسط للعام الدراسي الحالي ما زالت في مرحلة التصحيح والتدقيق ولم يتم الإعلان عنها حتى الآن، مشيرة إلي إنه يتم الانتهاء من هذه المرحلة، سيتم الإعلان عن النتائج رسميًا وعلى الفور. ويمكن متابعة الموقع الرسمي لوزارة التربية للاطلاع على أي تحديثات حول إعلان نتائج الصف الثالث متوسط عبر موقع نتائجنا من خلال الدخول علي رابط نتائجنا PDF نتائج الثالث متوسط العراق 2023 الدور الاول عبر موقع التربية العراقية mlazemna.

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول

يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط نتائج الصف الثالث متوسط الدور الأول 2023، وذلك في محافظات عدة مثل بغداد (الكرخ الأولى والثانية والثالثة، والرصافة الأولى والثانية والثالثة)، البصرة، ديالى، كربلاء، كركوك، ميسان، المثنى، النجف، نينوى، القادسية، الأنبار، بابل، صلاح الدين، السليمانية، واسط، إربيل، ودهوك، وتتوقع الوزارة إعلان نتائج الدور الأول في وقت لاحق، وسيتم الإعلان عنها على الموقع الرسمي لوزارة التربية عند توفرها.

رابط نتائجنا..PDF نتائج الثالث متوسط العراق
رابط نتائجنا..PDF نتائج الثالث متوسط العراق

رابط استخراج نتائج الثالث متوسط العراق

ونقدم لكم خطوات استخراج نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2023 عبر موقع التربية العراقية موقع نتائجنا من خلال إتباع الخطوات التالية:

المحافظة
الحالة
تنزيل
نتائج الثالث متوسط نينوىفي الانتظار
قريبا
نتائج الثالث متوسط ديالىفي الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط الكرخ 1في الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط الكرخ 2في الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط الكرخ 3في الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط الرصافة 1في الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط الرصافة 2في الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط الرصافة 3في الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط النجففي الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط ذي قارفي الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط القادسيةفي الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط صلاح الدينفي الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط واسطفي الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط اربيلفي الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط السليمانيةفي الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط دهوكفي الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط الأنبارفي الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط بابلفي الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط البصرةفي الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط كربلاءفي الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط كركوكفي الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط ميسانفي الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط المثنىفي الانتظار
 قريبا

خطوات استخراج نتائج الثالث متوسط العراق 2023

ويمكن للطلاب في المرحلة المتوسطة الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق عن طريق الخطوات التالية:

1- الدخول إلى موقع وزارة التربية الرسمي على الإنترنت.
2- النقر على خانة “النتائج الامتحانية” الموجودة في الصفحة الرئيسية للموقع.
3- اختيار العام الدراسي والدور الذي ترغب في معرفة نتيجته واختيار المحافظة التي درس بها الطالب.
4- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.
5- النقر على زر “استعلام” للحصول على نتيجة الطالب.

نتائج الثالث متوسط العراق الدور الأول 2023 عموم المحافظات

أظهرت نتائج الامتحانات الأولية للصف الثالث المتوسط للعام 2023 زيادة في معدل النجاح عمومًا مقارنةً بالسنوات السابقة، حيث بلغت نسبة النجاح في المواد الأساسية مثل العربية والرياضيات والعلوم حوالي 85٪ من طلاب المرحلة. وقد شهدت بعض المواد مثل التربية الفنية والتربية الرياضية نسبة نجاح أعلى ووصلت إلى 95٪.

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول pdf العراق

أعلنت وزارة التربية العراقية، مؤخراً عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2023، سيام إعلانها عبر موقعها الإلكتروني “نتائجنا الوزاري” وبصيغة pdf، ولأهمية هذا الصف في مسار تعليم الطلاب، فقد استحوذت هذه النتائج على اهتمام وسائل الإعلام والرأي العام، وسوف نوفر لكم الرابط الراسمي لإعلان النتيجة فور ظهور مباشرة عبر الموقع الإلكتروني.

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول

نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق، تتمثل نتائج الصف الثالث المتوسط بنسبة النجاح في الامتحان الوطني وفي العام الدراسي 2020-2021، بلغت نسبة النجاح في الامتحان الوطني للصف الثالث المتوسط في العراق نحو 61.53

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bezofathymahrozمنذ 56 دقيقة
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