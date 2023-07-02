رابط نتائجنا..PDF الان نتائج الثالث متوسط العراق 2023 الدور الاول عبر موقع التربية العراقية mlazemna

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول، من أكثر الكلمات التي يبحث عنها أبنائنا الطلاب والطالبات في المرحلة المتوسطة في عموم المحافظات العراقية، وذلك عقب الإنتهاء من أداء امتحانات الدور الأول خلال الشهر الماضي، حبث أكدت وزارة التربية أن نتائج الصف الثالث متوسط للعام الدراسي الحالي ما زالت في مرحلة التصحيح والتدقيق ولم يتم الإعلان عنها حتى الآن، مشيرة إلي إنه يتم الانتهاء من هذه المرحلة، سيتم الإعلان عن النتائج رسميًا وعلى الفور. ويمكن متابعة الموقع الرسمي لوزارة التربية للاطلاع على أي تحديثات حول إعلان نتائج الصف الثالث متوسط عبر موقع نتائجنا من خلال الدخول علي رابط نتائجنا PDF نتائج الثالث متوسط العراق 2023 الدور الاول عبر موقع التربية العراقية mlazemna.

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول

يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط نتائج الصف الثالث متوسط الدور الأول 2023، وذلك في محافظات عدة مثل بغداد (الكرخ الأولى والثانية والثالثة، والرصافة الأولى والثانية والثالثة)، البصرة، ديالى، كربلاء، كركوك، ميسان، المثنى، النجف، نينوى، القادسية، الأنبار، بابل، صلاح الدين، السليمانية، واسط، إربيل، ودهوك، وتتوقع الوزارة إعلان نتائج الدور الأول في وقت لاحق، وسيتم الإعلان عنها على الموقع الرسمي لوزارة التربية عند توفرها.

رابط استخراج نتائج الثالث متوسط العراق