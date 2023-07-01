تحميل نتائج الثالث متوسط العراق 2023 محافظة الكرخ والرصافة ونينوي والبصرة وديالي عبر رابط نتائجنا التربية العراقية

تم الإقتراب من عرض نتائج الصف الثالث متوسط العراق الأمر الذي يشغل الكثير وهذا تم معرفته من خلال بحث الكثيرين عن نتائج الثالث العراق، لذلك أكد وزير التربية والتعليم على أن لا يمكن أن يتم إختراق أو فتح الدفاتر الخاصة بدرجات الطلاب, لإنها مؤمنة تأمين عالى ولا يستطيع أحد أن يخترقها, وأشارة على أن لا يسمع الطلاب وأولياء الأمور إلى الإشاعات التي تدور حول هذا الموضوع, كما أعلنت الوزارة أيضا على إقتراب الإنتهاء من رفع الدرجات كاملة, من خلال المواقع الإلكترونية الخاصة بالوزارة وسو يتم نشرها عما قريب وفي غضون أيام قليلة.

نتائج الثالث متوسط العراق

أصبح من السهل على طلاب الصف الثالث متوسط العراق الوصول إلى نتائج الإختبارات الخاصة بجميع الطلاب, من خلال المواقع الوزارية الخاصة بالنتائج بكل سهولة عن طريق الخطوات الأتية:

عليك بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية قم بتسجيل الدخول ثم أنقر على القائمة المنسدلة الموجودة في الأعلى, وإختار عرض النتائج ثم قم بإختيار نتائج الثالث التعليم المتوسط من الخيارات التي أمامك, عليك بإختيار السنة الدراسية الحالية الخاصة بالطالب, ثم قم بالنقر على كلمة بحث ستظهر النتيجة خلال بضع دقائق ثم ستظهر النتائج الكاملة لجميع المواد, ويمكنك حفظها من خلال النسخ ليتم الحفظ.

رابط نتائج الثالث متوسط العراق بالإسم

أتاحت وزارة التربية والتعليم العراقي للطلاب إمكانية الحصول على النتائج الخاصة بالطلاب من خلال الأسم والرقم الأمتحاني, وذلك من خلال رابط “نتائجنا ” والذي يتم من خلاله توفير نتائج الإختبارات في جميع المحافظات, حيث يقوم الموقع على العمل بنشر نتائج جميع المحافظات وسيتم الإعلان عن النتائج خلال الأسبوع الجاري ويمكنك معرفة النتائج من خلال الدخول إلى رابط نتائجنا الموضح للجميع من الطلاب في أعلى المقالة.