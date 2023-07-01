ظهور نتائج الثالث متوسط 2023 العراق دور أول رابط مباشر للنتائج “pdf”عبر نــتائجنا

أكدت وزارة التربية العراقية أن جميع الطلاب والطالبات قد انتهوا من أداء امتحانات الصف الثالث المتوسط يوم الخميس الموافق 17 يونيو 2023، وهم في حالة انتظار مستمر من أجل الحصول على نتائجهم التي أوشكت على الظهور، لكن الوزارة قد أوضحت بأنه تم الانتهاء من أعمال التصحيح وجاري العمل على اعتمادها من قبل وزير التربية، ثم بعدها يتم تحميل النتائج كل محافظة على حداه، وفقًا للخطوات التي نوضحها لكم في السطور التالية.

استخراج نتائج الثالث متوسط في العراق

من أجل القيام باستخراج نتائج الثالث متوسط في محافظات العراق يجب عليك اتباع الخطوات التالية:-

في البداية تقوم بالذهاب إلى موقع نتائجنا التي أتاحته وزارة التربية.

ثم يتم تحديد الطالب للصف الدراسي التي يرغب في التعرف على النتيجة الخاصة به.

تحديد المحافظة الذي ينتمي إليها.

إدخال اسم الطالب والرقم الامتحاني.

بعدها يتم الضغط مباشرة على أيقونة “بحث”.

لتظهر لك في النهاية نتيجة الطالب التي يمكنك تحملها بكل سهولة.

نتيجة الصف الثالث المتوسط في بعض المحافظات

أوضحت وزارة التربية العراقية أن النتيجة سيتم ظهورها في كل محافظة على حداه مع العلم أن ذلك يكون عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو من خلال الدخول إلى موقع نتائجنا التابع للوزارة، في حين أن نسبة النجاح وفقًا للمؤشرات المبدأية بلغت نحو 90% وفقًا لعمليات التصحيح التي تمت، مع العلم أنه سيتم الإعلان عن أسماء الأوائل الذي تحصلوا على الدرجات النهائية داخل جميع محافظات العراق.