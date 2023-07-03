“ظَهرت هٌــــنا” نتيجة قبول رياض الاطفال 2023 بالرقم القومي جميع المحافظات عبر tansikgprim.emis.gov.eg

نتيجة قبول رياض الاطفال 2023، لقد اقترب موعد إعلان نتيجة قبول رياض الاطفال 2023، هذا ويتساءل الكثير من أولياء الأمور عن موعد إعلان النتيجة الخاصة بأبنائهم ممن تقدموا للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية في تصريح قد صدر مؤخرًا أن النتيجة الخاصة بمن تم قبولهم في مرحلة رياض الأطفال سوف يتم الإعلان عنها بمجرد غلق باب الالتحاق الخاص بالصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال، على أن يكون الإعلان عن تلك النتيجة في نهاية شهر يونيو، ويسعى الكثير من الآباء لمعرفة نتيجة التنسيق الخاص بأولادهم لسرعة التقديم وإنجاز كافة الإجراءات المتعلقة بالتقديم، وفي السطور التالية من مقالنا نوضح لكم وبالخطوات كيفية موعد إعلان نتيجة القبول وكيفية الاستعلام عنها.

نتيجة قبول رياض الاطفال 2023

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالإعلان عن الرابط الرسمي للحصول على نتيجة قبول رياض الاطفال 2023، وذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتتم عملية الاستعلام عن نتيجة القبول الخاصة بمرحلة رياض الأطفال عن طريق الرقم القومي، وأكدت الوزارة أنه قد تم بالفعل غلق باب التقديم على رياض الأطفال مع نهاية شهر يونيو المنصرف، وقد قامت الوزارة بفتح الرابط الخاص بالاستعلام عن النتيجة بمجرد الانتهاء من عمليات التسجيل الخاصة بالأطفال الملتحقين من كافة المحافظات بكافة المدارس على مستوى الجمهورية بقسميها التجريبي واللغات.

الاستعلام عن نتيجة قبول رياض الاطفال بالرقم القومي

تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إمكانية الاستعلام عن نتيجة قبول الطلاب من خلال الموقع الرسمي للوزارة، فكل ما عليك هو الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة واتباع الخطوات التالية:-