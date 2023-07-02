نتائج الثالث متوسط 2023 بغداد الكرخ الثالثة وكل المحافظات الدور الاول عبر موقع وزارة التربية العراقية

نتائج الثالث متوسط 2023 بغداد الكرخ الثالثة، قامت وزارة التربية العراقية مؤخرًا بالإعلان عن موعد ظهور نتائج الثالث متوسط 2023 بغداد الكرخ الثالثة، ووفقًا لمصادر موثوق منها فإن نتائج الامتحانات لهذا العام تعتبر مبشرة إذا ما قورنت بنتائج الامتحانات للأعوام السابقة، حيث لوحظ حدوث ارتفاع في نسبة الدرجات التي حصل عليها الطلاب الذين خاضوا الامتحانات مؤخرًا، فعلى سبيل المثال لا الحصر قد بلغت نسبة النجاح في المواد الأساسية مثل العلوم والرياضيات واللغة العربية نسبة 85%، وهذا وقد تعدت نسبة النجاح 95% في المواد الغير مضافة للمجموع مثل التربية الفنية والتربية الرياضية.

نتائج الثالث متوسط 2023 بغداد الكرخ الثالثة

تصدرت عمليات البحث عن نتائج الثالث متوسط 2023 بغداد الكرخ الثالثة مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث عبر الشبكة العنكبوتية، فقد استحوذ موضوع معرفة نتائج الامتحانات الخاصة بالتعليم المتوسط على اهتمام كافة الآباء والأمهات وكذلك الطلاب في جميع أنحاء دولة العراق، وفي سياق متصل قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن أنه بمجرد أن يتم الانتهاء من عمليات التصحيح الخاصة بالأوراق الامتحانيه للمواد التي قام الطلاب بخوضها مؤخرًا، سوف يتم الإعلان عن النتائج الخاصة بالطلاب بشكل رسمي عبر موقع وزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا، وأشارت المصادر من داخل لجان التصحيح أنه تم الانتهاء من نحو 75% من أعمال التصحيح لأوراق الامتحانات حتى الآن وسيتم استكمال التصحيح بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

استخراج نتائج الثالث المتوسط 2023

يمكن للراغبين في الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2023 بغداد الكرخ الثالثة وكافة المحافظات، الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية، واتباع الخطوات التالية وتنفيذها بكل دقة للحصول على النتيجة الخاصة بهم: