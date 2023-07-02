Link موقع موريباك نتائج كونكور 2023 | | استعلام نتائج مسابقة دخول السنة الأولى إعدادية في موريتانيا 2023

موقع موريباك نتائج كونكور 2023، يمكن لكافة الراغبين في معرفة نتائج الطلاب في موريتانيا الدخول على موقع موريباك نتائج كونكور 2023، لمعرفة النتائج الخاصة بالقبول في الصف الأول الإعدادي، هذا وقد قام العديد من المواطنين من أهالي الطلاب بالبحث عن نتائج مسابقة دخول السنة الأولى الاعدادية لعام 2023 من أجل الاطمئنان على أن أولادهم قد تم قبولهم وتأُهلهم للدراسة بتلك المرحلة، وسرعة الانتهاء من التقديم لهم وتجهيزهم للدارسة بتلك المرحلة.

موقع موريباك نتائج كونكور 2023

صرح مصدر مسئول بوزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي الموريتاني بأن كافة النتائج الخاصة بالتأهل للصف الأول من المرحلة الإعدادية سيتم إعلانها عبر موقع موريباك نتائج كونكور 2023، فعلى مدار الأيام القليلة الماضية لوحظ أن هناك كثير من عمليات البحث التي قد تصدرت محركات البحث داخل دولة موريتانيا، وأكدت المصادر من داخل الوزارة إلى أن هذه النتائج ستكون متاحة بشكل مباشر أمام جميع الطلاب فور الانتهاء من تصحيح أوراق امتحانات الطلاب في كافة المحافظات في لجان التصحيح، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج في خلال الساعات القليلة القادمة.

الاستعلام عن نتائج كونكور 2023

على كل من يرغب في الاستعلام عن النتائج يمكن الدخول إلى موقع موريباك نتائج كونكور 2023 واتباع الخطوات التالية:-