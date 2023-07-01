بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 رسميا عبر بوابة التعليم الفني emis.gov.eg

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 رسميا عبر بوابة التعليم الفني ، نتيجة الدبلومات الفنية 2023 حالة من القلق بدأت تظهر على عدد كبير من الطلبة والطلبات بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إنتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات في كافة المدارس على مستوى الجمهورية، وأشارت الوزارة خلال بيان لها على الإنترنت أن السبب الرئيسي في تأخير الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية حتى هذه اللحظة هو انشغال الوزارة بـ امتحانات الثانوية العامة، والتي من المقرر أن تنتهي في 15 يوليو الجاري، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023

بالإسم ورقم الجلوس رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بوابة التعليم الفني، يبحث عدد كبير من طلاب الدبلومات الفنية عن رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية التي من المقرر أن تكون متاحة أمام الطلاب خلال الساعات الأولى المقبلة، حيث أكدت الوزارة أنها انتهت من أعمال رصد وتجميع درجات المواد الخاصة بطلاب الدبلومات الفنية “صناعي، تجاري، فني، زراعي” للعام الدراسي 2022-2023.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم إلى أن المؤشرات الأولية لنتيجة الدبلومات الفنية 2023 تؤكد ارتفاع نسب النجاح عن العام الماضي والتي بلغت 89% مشيراً إلى أن هذه النسبة تدل على نجاح المنظومة التعليمية التي أعلنت عنها الوزارة مطلع العام الجاري، ومن خلال هذا الخطوات التالية سوف نتعرف سوياً على خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 .

خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023