الحق بسرعة اشتري واستثمر فلوسك!! شهادة بنك مصر الجديدة 2023 بأعلى عائد شهري

يتساءل الكثير من الاشخاص المصريين عن شهادات بنك مصر الجديدة، حيث يقوم البنك بطرح مجموعة من الشهادات الاستثمارية والادخارية والتي تكون ذات فائدة عالية ولها الكثير من المميزات التي تجعل المواطنين الإقبال على شرائها، وفي الأوان الاخيرة قام البنك بطرح شهادة جديدة 3 سنوات، وتكون فائدة هذه الشهادة 19٪ ثابتة و 22٪ متغيرة، وتُعد من أكبر الشهادات فائدة تُطرحت من قِبل البنك مما يجعل الكثير من الناس يقبلون على شرائها.

شهادة بنك مصر الجديدة

تم الإعلان عن شهادات بنك مصر الجديدة لعام 2023 وهي كالآتي:

الشهادة الأولى وهي شهادة ثابتة مطروحة من بنك مصر لمدة تصل 3 سنوات بفائدة 19٪ سنوي ويمكن صرف عائدها شهريا، وتُسمى شهادة القمة حيث تُقدم سعر عائد يمكن صرفه شهريا ويبدأ شراء تلك الشهادة بحد أدنى 1000 جنيه ومضاعفاتها.

الشهادة الثانية وهي شهادة متناقصة لمدة 3 سنوات وهي متغيرة حيث يكون سعر الفائدة منها أول سنة 22٪، والسنة الثانية 18٪، وسعر الفائدة في السنة الثالثة 16٪ ويمكن صرف عائدها شهريا.

مميزات شهادة القمة من بنك مصر

قام بنك مصر بالإعلان عن مميزات شهادة القمة وهي كالآتي: