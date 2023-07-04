فقط هُنــا نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2023 برقم القيد عبر موقع وزارة التربية الليبية || Natija.moel.ly رابط نتيجة الشهادة

بينما ينتظر الطلاب بفارغ الصبر إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا، أكد السيد عبد العزيز عيسى، مدير مكتب التربية والتعليم، أن التكهنات حول تاريخ إعلان النتائج ليس لها أي أساس حقيقي، وقد تم تحديد شهر يوليو الجاري للكشف عن هذه النتائج المهمة. يتوقع أن يصل عدد الطلاب الذين قدَّموا لامتحانات الشهادة إلى 188,060 تلميذًا وتلميذة من جميع أنحاء ليبيا. ستكون النتائج متاحة عبر موقع وزارة التربية الليبية فقط، ويمكن الوصول إليها من خلال إدخال رقم الجلوس ورقم القيد الخاص بك.

موعد اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا

نحن على بُعد قليل من إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا تم إدخال تقريبًا جميع درجات الأعمال السنوية والامتحان النهائي لمادتي الكتابة والحاسوب. تم تحديد الموعد النهائي لإدخال الدرجات في التاسع عشر من يونيو 2023، ومع ذلك، هناك بعض التأخير في بعض المدارس وسيتم الانتظار لإكمالها، بالإضافة إلى ذلك، أشارت الوزارة إلى أنه بعد اعتماد النتائج، لن يتم قبول أي طعون أو اعتراضات.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا برقم القيد

ستتم إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا قريبًا، وتشير المؤشرات إلى احتمالية ارتفاع نسب النجاح في هذا العام. من المتوقع أن تكون النتائج متاحة للطلاب في بداية يوليو 2023. يتطلب عملية التصحيح والتقييم بعض الوقت، حيث يتم مسح وفحص أوراق الطلاب في المرحلة الثانية للتأكد من درجاتهم. للاستعلام عن نتيجة إتمام مرحلة التعليم الأساسي لعام 2023، يرجى الاطلاع على الإرشادات التالية:

بعد الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية الليبية، من هنا. ابحث عن قسم النتائج للشهادة الإعدادية 2023 ليبيا.

في الخطوة التالية، قم بتحديد الخيار المتعلق بنتيجة الشهادة الإعدادية الليبية.

قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بك في المربع المخصص له، ثم أدخل رقم القيد المطلوب.

بعد ذلك، انقر على زر “الحصول على النتيجة” واستعد لرؤية نتيجتك في غضون لحظات قليلة.