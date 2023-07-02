تسريب امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2023 علي تليجرام شاومينج بيغشش ثانوية عامة … والتعليم تحذر بقوة

تسريب امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2023 علي تيلجرام، على الرغم من تحذيرات وزارة التربية والتعليم بشأن تسريب امتحانات الثانوية العامة 2023، والتي تنتشر في نفس التوقيت من كل عام، إلا أن الوزارة لم تستطيع السيطرة على هذا الأمر، حيث رصد موقع البديل خلال الساعات الأخيرة خبر تسريب امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2023، الذي من المقرر أن يؤديه طلاب الثانوية العامة صباح يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على حقيقة هذا الخبر من عدمه.

تسريب امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2023 علي تليجرام

تسريب امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2023، حالة من القلق بدأت تظهر على طلبة وطالبات الثانوية العامة خاصة بعد انتشار خبر تسريب امتحان الفيزياء على صفحة شاومينج بيغشش ثانوية عامة على التليجرام، وبعد الرصد والمعاينة أعلنت وزارة التربية والتعليم عن أن النماذج المنتشرة والتي ادعى البعض أنها تسريب امتحان الفيزياء الثانوية العامة 2023 وأشارت الوزارة إلى أنها نماذج لامتحانات العاغم الماضي، وليست لهذا العام، وأضافت الوزارة إلى أنها تقوم بتأمين المخازن التي تحتوي على نماذج الأسئلة، وذلك بالتعاون من وزارة الداخلية.

شاومينج بيغشش ثانوية عامة 2023

وشددت وزارة التربية والتعليم على عدم الانسياق وراء مثل هذه الشائعات التي تتسبب في احداث حالة من التوتر والارتباك للطلاب، وأشار الدكتور”رضا حجازي” الذي يشغل منصب وزير التربية والتعليم الفني أن الوزارة لم تتهاون مع الطالب الذي سوف يتم ضبطه وهو يقوم بتسريب الامتحانات داخل اللجان، مؤكداً أن الوزارة تستخدم أحدث الوسائل للكشف عن الهواتف المحمولة والكاميرات التي يستخدمها الطلاب في تسريب امتحانات الثانوية العامة 2023، وأشار خلال نهاية حديثه إلى أن الطالب يمكنه مراجعة الدروس والمناهج المقررة عليه من خلال متابعة المراجعات النهائية التي نشرتها الوزارة على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت أو من خلال قناة مدرستنا على القمر الصناعي نايل سات، وتتمنى أسرة البديل النجاح والتوفيق لطلاب الثانوية العامة.