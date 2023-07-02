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أعرف الآن مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات
نقدم لكم في موقع البديل الإخباري، جدول مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات والعكس، في يوم الأحد الموافق 2-7-2023، وذلك وفقًا لجدول الرحلات الصادر من الهيئة القومية لسكك حديد مصر، يمكن الإطلاع على جدول المواعيد التفصيلي علي جميع خطوط السكك الحديدية في مصر.
مواعيد قطارات VIP والنوم والتالجو
- قطار 1940 خاص VIP، القاهرة – أسوان، قيام 9:50 مساءً ووصول 10:05 صباحًا.
- قطار 2014 خاص VIP، القاهرة – أسوان، قيام 9:00 مساءً ووصول 9:40 صباحًا.
- قطار 980 خاص VIP: القاهرة – أسوان، قيام 8:00 صباحًا ووصول 10:25 مساءً.
- قطار 2030 تالجو مكيف، القاهرة – أسوان، قيام 7 مساءاً، ووصول 6:40 صباح اليوم التالي.
- قطار 2031 تالجو مكيف، أسوان – القاهرة، قيام 7 مساءا ووصول الساعة 6:50 صباح اليوم التالي.
- قطار 1086 نوم يقوم من القاهرة 7:20 مساءً ويصل إلى أسوان 8:55 صباحًا.
- قطار 86 نوم القاهرة – أسوان، قيام 7:45 مساءً ووصول 9:25 صباحًا.
- قطار 82 نوم، القاهرة – أسوان، قيام 9:10 مساءً ووصول 11:10 صباحًا.
مواعيد القطارات المكيفة 2023
- قطار 1938 مكيف، القاهرة – أسوان، قيام 10:40 مساءً ووصول 12:00 مساءً.
- قطار 971 مكيف، سوهاج القاهرة، قيام 5:20 صباحاً ووصول 1:05 ظهراً.
- قطار 2010 مكيف، القاهرة – أسوان، قيام 10:00 مساء ووصول 10:55 صباحًا.
- قطار 1902 مكيف، القاهرة – أسوان، قيام 00:20 صباحًا ووصول 2:30 مساءً.
- قطار 982 مكيف، القاهرة- أسوان، قيام 12:00 مساءً ووصول 2:25 صباحًا.
- قطار 996 مكيف، القاهرة – أسوان، قيام 10:00 مساءً ووصول 11:30 صباحًا.
- قطار 986 مكيف، القاهرة – الأقصر، قيام الساعة 13.00 مساءً.
- قطار 990 مكيف، بورسعيد – سوهاج، قيام الساعة 14.00 مساءً.
- قطار 2006 مكيف، القاهرة – أسوان، قيام الساعة 17.15 مساءً.
- قطار 2012 مكيف، القاهرة – أسوان، قيام الساعة 17.30 مساءً.
- قطار 872 مكيف، القاهرة – أسيوط، قيام الساعة 17.45 مساءً..
- قطار 976 مكيف، القاهرة – أسوان، قيام الساعة 21.30 مساءً.
- قطار 996 مكيف، القاهرة – أسوان، قيام الساعة 22.00 مساءً.
- قطار 890 مكيف، القاهرة – سوهاج، قيام الساعة 23.30 مساءً.
ونتابع معكم لحظة بلحظة أخبار السكة الحديد في جميع ومواعيد القطارات في جميع الخطوط بالوجه البحري والقبلي.