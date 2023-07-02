أعرف الآن مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات

نقدم لكم في موقع البديل الإخباري، جدول مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات والعكس، في يوم الأحد الموافق 2-7-2023، وذلك وفقًا لجدول الرحلات الصادر من الهيئة القومية لسكك حديد مصر، يمكن الإطلاع على جدول المواعيد التفصيلي علي جميع خطوط السكك الحديدية في مصر.

مواعيد قطارات VIP والنوم والتالجو

قطار 1940 خاص VIP، القاهرة – أسوان، قيام 9:50 مساءً ووصول 10:05 صباحًا.

قطار 2014 خاص VIP، القاهرة – أسوان، قيام 9:00 مساءً ووصول 9:40 صباحًا.

قطار 980 خاص VIP: القاهرة – أسوان، قيام 8:00 صباحًا ووصول 10:25 مساءً.

قطار 2030 تالجو مكيف، القاهرة – أسوان، قيام 7 مساءاً، ووصول 6:40 صباح اليوم التالي.

قطار 2031 تالجو مكيف، أسوان – القاهرة، قيام 7 مساءا ووصول الساعة 6:50 صباح اليوم التالي.

قطار 1086 نوم يقوم من القاهرة 7:20 مساءً ويصل إلى أسوان 8:55 صباحًا.

قطار 86 نوم القاهرة – أسوان، قيام 7:45 مساءً ووصول 9:25 صباحًا.

قطار 82 نوم، القاهرة – أسوان، قيام 9:10 مساءً ووصول 11:10 صباحًا.

مواعيد القطارات المكيفة 2023

قطار 1938 مكيف، القاهرة – أسوان، قيام 10:40 مساءً ووصول 12:00 مساءً.

قطار 971 مكيف، سوهاج القاهرة، قيام 5:20 صباحاً ووصول 1:05 ظهراً.

قطار 2010 مكيف، القاهرة – أسوان، قيام 10:00 مساء ووصول 10:55 صباحًا.

قطار 1902 مكيف، القاهرة – أسوان، قيام 00:20 صباحًا ووصول 2:30 مساءً.

قطار 982 مكيف، القاهرة- أسوان، قيام 12:00 مساءً ووصول 2:25 صباحًا.

قطار 996 مكيف، القاهرة – أسوان، قيام 10:00 مساءً ووصول 11:30 صباحًا.

قطار 986 مكيف، القاهرة – الأقصر، قيام الساعة 13.00 مساءً.

قطار 990 مكيف، بورسعيد – سوهاج، قيام الساعة 14.00 مساءً.

قطار 2006 مكيف، القاهرة – أسوان، قيام الساعة 17.15 مساءً.

قطار 2012 مكيف، القاهرة – أسوان، قيام الساعة 17.30 مساءً.

قطار 872 مكيف، القاهرة – أسيوط، قيام الساعة 17.45 مساءً..

قطار 976 مكيف، القاهرة – أسوان، قيام الساعة 21.30 مساءً.

قطار 996 مكيف، القاهرة – أسوان، قيام الساعة 22.00 مساءً.

قطار 890 مكيف، القاهرة – سوهاج، قيام الساعة 23.30 مساءً.

ونتابع معكم لحظة بلحظة أخبار السكة الحديد في جميع ومواعيد القطارات في جميع الخطوط بالوجه البحري والقبلي.