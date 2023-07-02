رابط tansiksec التقديم الصف الأول الثانوي 2024 عبر تنسيق المدارس الثانوية العامة والفني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم السبت عن بدء تنسيق قبول المرحلة الأولى للصف الأول الثانوي العام والثانوي الفني للطلبة الناجحين في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024، تزامنًا مع إعلان مديريات التربية والتعليم تنسيق القبول في الصف الأول الثانوي، مشيرة إلي أنه يمكن للطلاب التقدم وتقديم طلباتهم حتى يوم الخميس الموافق 13 يوليو الجاري، عبر الرابط الإلكتروني لتقديم الصف الأول الثانوي 2024.

رابط التقديم الصف الأول الثانوي 2024

ونقدم لكم خطوات الدخول علي الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة التربية والتعليم الفني للتقديم في الصف الأول الثانوي 2024 إلكترونيًا من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على الموقع منصة التنسيق الثانوي من هذا الرابط.

ثم عليك النقر على التسجيل بحساب الوزارة للذهاب إلى صفحة «تسجيل الدخول».

ثم عليك تسجيل الدخول باستخدام البريد الالكتروني كلمة المرور.

وعقب ذلك يقوم الطالب بتسجيل الدخول سوف تظهر صفحة الملف الشخصي.

ثم عليك الضغط على «الدخول إلى التنسيق» للدخول إلى صفحة معلومات التنسيق.

ثم الضغط على زر التالي للدخول لصفحة خريطة التنسيق للاطلاع على تفاصيل التعليم العام أو التكنولوجيا التطبيقية أو التعليم الفني.

ثم عليك الضغط على زر إملاء الرغبات بعد الاطلاع على خريطة التنسيق.

ستظهر لك صفحة تقديم الرغبات يقوم الطالب في هذه الصفحة باختيار رغباته وترتيبها.

ثم عليك الضغط على زر مراجعة الرغبات.

وسيتم الدخول لصفحة مراجعة الرغبات.

ثم الضغط على حفظ لإتمام تسجيل الرغبات.

شروط التقديم للصف الأول الثانوي 2024/2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط التقديم للصف الأول الثانوي 2023-2024، ومنها الحد الأدنى لمجموع الالتحاق بمدارس الصف الأول الثانوي بالقاهرة 245 درجة، وأن التقديم إلكترونيًا.