رابط منصة اوبن ايمس علامات الطلاب 2023 الاردن OpenEMIS Core،يترقب عدد كبير من طلاب الاردن الإعلان عن نتائج العام الدراسي 2023 بعدما أنهى الطلاب امتحانات نهاية العام الدراسي، وأعلنت الوزارة عن انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة لكافة المراحل التعليمية على مستوى الاردن، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف سوياً على خطوات الاستعلام عن نتائج طلاب الاردن منصة اوبن ايمس .

رابط منصة اوبن ايمس علامات الطلاب 2023 الاردن

حيث تتيح منصة اوبن ايمس العديد من الخدمات التعليمية للطلاب وأولياء الأمور أبرزها سهولة التواصل بين المعلم والطالب، والإطلاع على مستوى الطالب والتقديرات الشهرية، وكانت الحكومة الأردنية أعلنت عهن تدشين المنصةت خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد تيسيراً على الطلاب إنهاء العديد من الخدمات التعليمية خلال هذه الفترة.

وأشار وزير التربية والتعليم العراقي أن الوزارة اهتمت بمتابعة أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات حتى تتاكد أن كل طالب حصل على الدرجات المستحقة دون نقصان أو زيادة، وأشارت الوزارة إلى أنه من المقرر أن يتم تكريم اوائل الطلبة في كافة المراحل التعليمية خلال الساعات الأولى المقبلة.

خطوات الاستعلام عن نتائج طلاب الاردن 2023

وكانت وزارة التعليم الأردنية قد أعلنت عن تحديث المنصة لتتضمن الاستعلام عن نتائج طلاب الاردن، وأشارت الوزارة على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت أن الطالب يمكنه الاستعلام عن نتائج طلاب الاردن من خلال منصة اوبن ايمس بكل سهولة وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية.