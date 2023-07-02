سبب وفاة جو ليندنر jo lindner لاعب كمال الأجسام.. من هو جو ليندنر ويكيبيديا؟

شهتدت الساعات الماضية الكثير من الاخبار حول وفاة لاعب كمال الاجسام الشهير جو ليندنر ، المعروف باسم المؤثر في كمال الأجسام “Joesthetics”. كان عمره 30 عاما. قام خبير اللياقة الألماني ببناء Instagram مثير للإعجاب من المتابعين بلغ 8.4 مليون من خلال نشره في كثير من الأحيان حول تمارينه الرياضية ونظامه التدريبي.

وقامت صديقته نيشا المقربه منه بمشاركة ، تحية حلوة ومرة للاعب كمال الأجسام الراحل يوم السبت على إنستغرام ، حيث أبلغت عن تمدد الأوعية الدموية التي تسببت في وفاته.

فقط. ووصفت ليندنر بأنها حلوة ، ولطيفة ، ومخلصة ، وقوية ، و “مؤمنة بالجميع”.