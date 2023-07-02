استقبل حالًا تردد قناة عمو يزيد أقوى قناة للأطفال.. على القمر الصناعي عرب سات ونايل سات 2023

تُعد قناة عمو يزيد من القنوات العارضة لمحتوى أطفالي حيث انها اشتهرت في الأوان الأخيرة وحصلت على شهرة واسعة في البيوت المصرية والعربية وتقوم بعرض العديد من الأفلام التي يجب ترجمتها للأطفال وأن القناة تحتوي على أعمال ترفيهية متنوعة وبها ايضًا محتوى تعليمي تتابعه الأسر المصرية، وتم اصدار القناة على القمر الصناعي نايل سات وأنه تم عرض بث تجريبي لها منذ عدة شهور كما أنها حصلت على شهرة كبيرة فأصبح يبحث عنها الكثير من الناس.

تردد قناة عمو يزيد

وبعد قبول القناة من قِبل القمر الصناعي نايل سات تم عرض البث الدائم الخاص بالقناة بعد البث التجريبي كما أصبح تردد قناة عمو يزيد متوفر ويمكن للمشاهدين ضبط تردد القناة، وتقوم القناة بتحسين جودة القناة ليتم عرض المحتوى بشكل أفضل وتكون ايضًا الإشارة قوية دون أي تقطيع، ويمكن تثبيتها من خلال تلك التردد :

التردد:10921

معامل تصحيح الخطأ :⅚

القمر الصناعي :نايل سات

معدل الترميز :27500

كما أنها تُعد قناة فضائية جزائرية، وتم إطلاق ذلك الاسم نسبة لصاحبها التي يعمل على تقديم العديد من البرامج التي يتم عرضها وهو مغني جزائري ويهتم محتوى الأطفال وقام بوضع جهد كبير منذ انطلاقته في تعليم الأطفال بشكل راقي وتقدم، تقوم القناة بعرض العديد من البرامج التعليمية للأطفال حيث تُساعدهم على تنمية مهارات الأطفال وأيضًا قدراتهم العقلية ولم تقتصر على البرامج التعليمية بل أيضا تُقدم البرامج الترفيهية في معظم الأوقات، كما أن عمو يزيد يُصاحب الأطفال ويحكي لهم القصص المتنوعة.