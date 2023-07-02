“على نايل سات وعرب سات” استقبل طريقة ضبط تردد قناة طيور الجنة 2023 الجديد

تُعد قناة طيور الجنة من افضل قنوات الأطفال والتي تحصد الكثير من المشاهدات خلال اليوم بصفة مستمرة، وفي الأواني الأخيرة تم الإعلان عن جميع التفاصيل بخصوص تردد قناة طيور الجنة الجديد، ومنذ تغيير تردد القناة تم إضافة العديد من الأغاني والبرامج الجديدة عبر شاشة القناة وبالإضافة إلى تحسين الجودة والكثير من المواصفات، ويمكن استقبال تردد القناة من خلال القمر الصناعي نايل سات والعرب سات، كما تُعد القناة من افضل القنوات العارضة لمحتوى أطفالي لأكثر 15 عام.

تردد قناة طيور الجنة

يتم عرض تردد القناة الجديد من قِبل كل من الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات، ويمكن لجميع المشاهدين استقبال التردد الخاص بالقناة لمتابعة المحتوى المعروض من خلال إدخال تلك الترددات:

التردد:11315

معدل الترميز :27500

القمر الصناعي :عرب سات

الاستقطاب :عمودي

معامل تصحيح الخطأ : 4/3

ويمكن من خلال تلك التردد ايضًا

التردد:11310

معدل الترميز :27500

الاستقطاب :افقي

القمر الصناعي :نايل سات

ويتم عرض على قناة طيور الجنة الكثير من الأغاني الأناشيد الخاصة بالأطفال، وبالاضافة الى ذلك عرض العديد من البرامج لكافة الفئات العمرية، كما أن قناة طيور الجنة تعمل على مدار اليوم، حيث أنها تحصل على العديد من المشاهدات من جميع أنحاء الوطن العربي نسبة لكونها القناة الأولى التي تعرض محتواها في الوطن العربي، كما أنها تعرض الكثير من الاناشيد والبرامج الدينية المتنوعة لتشجيع الأطفال على الصلاة َالصوم والتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة كل بما يُناسب عمره.