“من هنا” الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة وأهم الشروط والمستندات المطلوبة 2023

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة حيث تكثر عمليات البحث عن كيفية التقديم للاستفادة من راتب تكافل وكرامة وكذلك الشروط الواجب توافرها للاستفادة من برنامج الدعم المالي تكافل وكرامة ومن خلال موقعنا سنقدم لكم كل ما يهم المواطن عن البرنامج والفئات المستحقة للدعم فتابعونا.

الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة وهي الفئات التي تنطبق عليها شروط الاستفادة من راتب تكافل وكرامة التي حددتها الوزارة وقد جاءت تلك الفئات على النحو التالي:

المرأة سواء أكانت مطلقة او ارملة او عزباء.

الشباب ممن تنطبق عليهم الشروط التي حددتها الوزارة.

الاسر الفقيرة.

المعاقين مع تحديد نوع ودرجة الإعاقة.

الأطفال.

والمسنين.

طريقة التسجيل في برنامج تكافل وكرامة

أتاحت وزارة التضامن التقديم للحصول على راتب تكافل وكرامة وقد بينت طريقة التسجيل في البرنامج والتي تتلخص في اتباع الخطوات التالية:

التوجه لأقرب وحدة شؤون اجتماعية لمنزلك.

تقديم الأوراق المطلوبة:

صورة بطاقة الرقم القومي. قسيمة الزواج للمرأة المتزوجة. قسيمة الطلاق للمطلقات. وثيقة وفاة الزوج للأرامل. صورة شهادات ميلاد الأبناء كمبيوتر. بطاقة الرقم القومي الأبناء الاكثر من 16 عام. صورة قيد دراسي للأبناء من 6 إلى 18 عام. صورة القيد الجامعي للأبناء الاكثر من 18 عام. صورة بطاقة التموين إن وجدت.

جدير بالذكر أن الحكومة المصرية أطلقت برنامج تكافل وكرامة ضمن مبادرات الحكومة التي أطلقت عليها حياة كريمة والتي تهدف لتوفير دعم مالي للأسر التي تعاني الفقر وكذلك الأيتام والمعاقين.