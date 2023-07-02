حقيقة إستمرار الدعم الإضافي على البطاقات التموينية لمدة عامين؟.. الحكومة تُعلن عن التفاصيل

تزايدت سرعة محركات البحث من قبل المواطنين عن الدعم الإضافي على البطاقات التموينية والذي أعلنت الحكومة المصرية إضافته لبعض الاسر الاشد فقرا ومستفيدي برنامج تكافل وكرامة وقد أوضحت الحكومة استمرار الدعم حتى 30 يونيو 2023 ويتساءل البعض هل يستمر الدعم لما بعد ذلك.

الدعم الإضافي على البطاقات التموينية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الخارجية عن صرف دعم إضافي لبعض المواطنين من المستفيدين من السلع التموينية وقد أقرت الوزارة صرف من 100 إلى 300 جنيه سلع لتلك الفئة وأن هذا الدعم سوف يستمر لمدة 4 شهور إضافية بدلا من 20 فبراير سيستمر ل 30 يونيو وقد تم بالفعل صرف الدعم الإضافي للمستفيدين ويتساءل الجميع هل يستمر الدعم الإضافي على البطاقات التموينية؟

استمرار الدعم الإضافي على البطاقات التموينية

استفادت 8 مليون بطاقة تموينية بها ما يقرب من 35 مليون شخص من الدعم الإضافي الذي أعلنت عنه الحكومة واستمر حتى يوم 30 يونيو ولم يتم الإعلان رسميا حتى الآن عن استمرار هذا الدعم لما بعد يونيو والذي استمر لمدة 10 دفعات من شهر سبتمبر 2022 حتي شهر يونيو 2023.

استمرار دعم السلع التموينية

أشار ياسر عمر رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الدولة خصصت 9 مليار جنيه لدعم السلع التموينية والعيش خلال الموازنة الجديدة للعام الحالي مما يوضح استمرار دعم السلع الأساسية واستقرار سعر رغيف العيش عند 5 قروش للرغيف وأوضح أن ميزانية العام الحالي تزيد عن ميزانية العام الماضي بنحو 2 مليار جنيه.