استقبل الآن .. تردد قناة مكيس وان لمشاهدة أهم المسلسلات الأجنبية الرعب والرومانسي بجودة أتش دي

تُعد قناة ميكس وان من أشهر القنوات التي تعرض المحتوى الأجنبي المختلف وخاصة افلام الرعب، وظهر ذلك عندما تصدرت محركات البحث جوجل عن تردد قناة ميكس وان، حيث أن إدارة القناة أصدرت منذ وقت قليل بأنه تم تغيير تردد القناة الخاص بها، وذلك لتحسين المحتوى التي تُقدمه القناة وأيضًا تحسين الجودة الخاصة بالأفلام وغيرها من الأسباب، لذا نعرض في المقال تفاصيل تردد القناة الجديد.

تردد قناة مكيس وان

يتم تصنيف قناة مكيس وان من افضل القنوات العارضة لمحتوى الرعب والاكشن والتي تعرض محتواها على مدار اليوم دون توقف، لذا نعرض تردد القناة وهو:

التردد:11938

معدل الترميز :27500

القمر الصناعي :نايل سات

معدل الاستقطاب :افقي

معامل تصحيح الخطأ :5/4

ويمكن ايضًا من خلال تلك التردد :

التردد:11842

القمر الصناعي :نايل سات

الاستقطاب :افقي

معدل الترميز :27500

معامل تصحيح الخطأ :⅚

كما أن القناة ليس مقتصر محتواها على افلام الرعب والاكشن فقط بل تعرض مجموعة متميزة ومختلفة من الأفلام سواء كانت افلام رومانسية او افلام مغامرات وغيرها من الأفلام، ويمكن استقبال تردد قناة مكيس وان من خلال اقمار صناعية مختلفة سواء كانت نايل سات أو العرب سات وغيرها من الأقمار الصناعية لكي يتمكن الأفراد و المشاهدين من متابعة جميع الأفلام المعروضة على قناة مكيس وان.

كما قامت إدارة القناة بعرض جميع تفاصيل التغيير الحادث في ترددها لكي يستطيع المشاهدون من استقبال التردد على أجهزتهم الخاصة ومتابعة جميع الأفلام والبرامج المعروضة عبر التلفاز.