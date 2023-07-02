يابختك لو انت منهم.. 4 أيام فقط عمل في الاسبوع وثلاثة لهؤلاء في الامارات

في دولة الإمارات العربية المتحدة، 4 أيام فقط عمل في الاسبوع وثلاثة لهؤلاء في الامارات، يسمح للموظف بتغيير نمط توظيفه من دوام جزئي إلى دوام كامل، أو العكس، وذلك بناءً على طلبه وبناءً على قرار صاحب العمل إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك. يُشترط في هذا التحويل أن يتم لنفس الوظيفة وبنفس الدرجة، وأن تتوفر الموارد المالية اللازمة لذلك يُسمح للموظف الذي يعين على أساس عدم التفرغ بالعمل في أكثر من جهة اتحادية، أو العمل في جهة اتحادية وكيان محلي آخر، أو العمل في جهة تابعة للقطاع الخاص.

4 أيام فقط عمل في الاسبوع وثلاثة لهؤلاء في الامارات

4 أيام فقط عمل في الاسبوع وثلاثة لهؤلاء في الامارات بموجب القرار رقم 48 لسنة 2023 الصادر عن مجلس الوزراء، والذي يتعلق باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 49 لسنة 2022 المتعلق بالموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، تم تحديد نمط الدوام الكامل بأنه يشمل ساعات عمل مكثفة بحد أقصى لا يتجاوز 10 ساعات في اليوم، ويتم توزيع الأيام على أربعة أيام عمل في الأسبوع مع منح ثلاثة أيام راحة. يبدأ هذا النظام الجديد في التنفيذ اعتبارًا من 1 يوليو 2023.

بناءً على المادة 2 من اللائحة التنفيذية، يتعلق البند (د) بتعريف ساعات العمل المكثفة أو ما يُعرف أيضًا بأسبوع العمل المضغوط. يُعرّف هذا النوع من العمل بأنه يُغطّي جميع ساعات العمل الرسمية الأسبوعية للعامل في أيام عمل أقل خلال الأسبوع، وذلك بحد أقصى 10 ساعات في اليوم ولمدة 4 أيام عمل في الأسبوع.

نظام الاسبوع المضغوط

تم تحديد ساعات العمل في نمط الدوام الجزئي وفقًا للوائح المعمول بها.، تتراوح هذه الساعات بين 8 ساعات كحد أدنى و32 ساعة كحد أقصى في الأسبوع، يتم تحديد أيام العمل خلال أيام العمل الأسبوعية، حيث لا يقل عن يوم عمل واحد ولا يزيد عن 4 أيام في الأسبوع، 4 أيام فقط عمل في الاسبوع وثلاثة لهؤلاء في الامارات يمكن أداء ساعات العمل بنظام الدوام الجزئي إما من داخل مقر الجهة، خارج مقر الجهة، أو بالتنسيق بين الطرفين، وذلك دون المساس بمصلحة العمل.