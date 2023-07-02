حقيقة نزول تسريب امتحان الفيزياء للثانوية العامة عبر التلجرام 2023

حقيقة تسريب إمتحان الفيزياء يوجد صفحات كثير على التليجرام تحرض الطلبة على الغش وتم نشر ورقة إمتحان من خلال هذه الصفحات بعد بدء إختبار الفيزياء للثانوية العامة 2023 بنصف ساعة, مما أثار قلق الطلاب وأولياء الأمور وسنوضح لكم في هذا المقال عن حقيقة هذا التسريب, وأكدت وزارة التربية والتعليم الفني على التصدي لأي أحد خارج عن القانون على الفيس بوك والتليجرام, بإنه سيتم معاقبته من خلال الوزارة وأكدت الوزارة بأن أحدا ما قام بتطوير الإمتحان لمادة الفيزياء وقام بنشره عبر مواقع التواصل الإجتماعي, ويتم التأكيد مرة أخرى بإنه سوف يتم القبض على هذا الشخص عما قريب ومعاقبته على فعلته.

حقيقة تسريب إمتحان الفيزياء

أعلن الدكتور مصطفي بكري نائب وزير التعليم الفني من خلال قناة صدى البلد في برنامج حقائق وأسرار أكد في هذه الإستضافة على إنه قد تم بالفعل القبض على الشخص الذي قام بفعل نشر الإختبار المفبرك, وتقوم الوزارة الآن على التحقيقات لهذا الشخص وستقوم بمعاقبته عندما تتأكد من إنه من قام بذلك ليكون عبرة لمن لا يعتبر, ونفت وزارة التربية والتعليم الفني هذا الخبر الذي أثير على جروبات الغش على فيس بوك والتليجرام بشأن تسريب إختبار الفيزياء للثانوية العامة, وأكدت على سير الإمتحانات بكل شفافية ويسر للطلاب, وتقديم لهم كل الخدمات التي توجهها الإدارة التعليمية.

حقيقة تسريب أمتحان الفيزياء للصف الثالث الثانوي

تعمل الصفح والجروبات على صفحات التواصل الإختماعي على الحصول على مقابل مادي من الطلاب وأولياء الأمور بمقابل تسريب الإمتحانات وبالأخص تسريب إمتحان الفيزياء للثانوية العامة, كما جاء الرد من وزارة التربية والتعليم بخصوص تيسريب إمتحان الثانوية العامة للصف الثالث الثانوي العام بإنه لم يتم تسريب الإختبار ولن يجرء أحد على فعل هذا, وإن تم ستعاقب الوزارة أي شخص يقوم بذلك وأكدت وزارة التربية والتعليم الفني على إنها إتخذت كل الإجراءت المشددة لتمنع الغش وتسريب الإمتحانات, ويتم التأمين على أوراق الإختبارات من خلاله مباشرة, ولا يستطيع أحد أن يرى الإختبار قبل الموعد المحدد وأكد بأن المدرسين لا يقومو بالإطلاع على ورق الإمتحان إلا في اللجان مثل الطالب فمن الصعب عليه تسريب أي شيء يخص الإختبار.