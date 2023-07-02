مُباااشر||استخـرج نتائج كونكور موريتانيا نتيجة موريباك مـوغ وزارة التهذيب والإصلاح الوطنـي

نتائج كونكور موريتانيا لا يزال الطلبة والطالبات في جمهورية موريتانيا يتأهبون من أجل معرفة نتائج كونكور موريتانيا لعام 2023، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم في موريتانيا عن رابط موريباك الخاص بمسابقة دخول السنة الأولى الإعدادية، وينبغي على الطلاب والطالبات الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم من خلال الرابط الخاص بوزارة التهذيب الوطني الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم وعدم استخدام أي رابط آخر، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على تفاصيل الاستعلام عن النتائج.

موقع نتائج كونكور موريتانيا 2023

لقد تم الانتهاء من اختبارات الفصل الدراسي الثاني وذلك في بداية الشهر الحالي، كما أن لجان التصحيح والتدقيق والمراجعة قد أنهت مهامها بشكل مثالي وسريع وذلك لضمان حصول الطلاب والطالبات على نتائجهم المستحقة بالفعل، وقد قام فريق المعلمين والمعلمات والمراجعين بإتمام مراجعة جميع الأوراق وذلك لكي يضمن كل طالب للحصول على الدرجات التي يستحقها، بالإضافة إلى ذلك فقد سمحت وزارة التهذيب الوطني لأولياء الأمور بالاعتراض على النتائج وذلك بعد الإعلان عنها في جميع محافظات موريتانيا، وفيما بعد سوف يتم الإعلان عن جدول اختبارات الدور الثاني، وقد تم الاختبارات بمشاركة نحو 47251 مترشح كما أن الطلاب والطالبات موزعين على 153 مركز وذلك في نواكشوط وغيرها من المحافظات الأخرى.

خطوات الاستعلام عن نتائج الطلبة من رابط موريباك 2023

رغم أنه لم يتم الإعلان بعد عن نتائج الطلاب إلا أنه في الساعات القادمة سوف يتم الإعلان عن جميع النتائج للسنة الأولى في التعليم، ولابد أن يتوجه الطلاب إلى موقع وزارة التهذيب الوطني من أجل معرفة أهم الأخبار، وبذلك يستطيع الطالب الاستعلام عن النتائج داخل المحافظة التابع لها في جمهورية موريتانيا وذلك عن طريق رقم الجلوس، حيث يقوم الطالب في البداية بالدخول على رابط وزارة التهذيب الوطني ثم يقوم بعد ذلك بإدخال رقم الجلوس الخاص به، بعد ذلك يقوم بالضغط على مسابقة تسجيل الدخول للصف الأول الإعدادي وذلك لعام 2023، ثم يختار الطالب المحافظة التابع لها ثم يختار المقاطعة ويضغط على بحث ويبدأ بعد ذلك في الاستعلام عن النتائج بسهولة.