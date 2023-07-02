مفيش فيها هزار.. الغاء بطاقة التموين لهذه الفئات فقط + الغاء صرف الخبز المدعم نهائيًا

الغاء بطاقة التموين لهذه الفئات فقط، حيث في الأيام الأخيرة، أعلنت مكاتب التموين عن فتح باب التظلمات للحصول على الدعم الاستثنائي للتموين، وذلك بناءً على إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية، تم توجيه الأشخاص الذين لم يحصلوا على الدعم الاستثنائي للتموين إلى زيارة تلك المديريات مباشرةً، حيث سيتم تقديم المستندات اللازمة لتقديم التظلم. بعد ذلك، سيقوم العاملون في الوزارة بمراجعة الطلبات وإضافة أسماء صاحبي البطاقات إلى القوائم للحصول على الدعم.

الغاء بطاقة التموين لهذه الفئات فقط

سنقوم بتسليط الضوء في هذا التقرير على الفئات التي ستتم الغاء بطاقة التموين لهذه الفئات فقط، وتشمل:

أصحاب السيارات الخاصة بنماذج 2018 والأحدث. أصحاب الشركات التي تبلغ قيمتها 10 ملايين جنيه. المواطنين الذين يحصلون على راتب شهري يزيد عن 9600 جنيه. المواطنين الذين يدفعون ضرائب بقيمة 100 ألف جنيه أو أكثر. الأسر التي تنفق مصاريف مدرسية لأبنائها تصل إلى 20 ألف جنيه أو أكثر. المواطنين الذين يتجاوز مبلغ فاتورة الكهرباء الشهرية لمسكنهم 800 جنيه. أصحاب الأراضي الزراعية التي تزيد مساحتها عن 10 أفدنة. أصحاب المناصب العليا والرفيعة في البلاد.

تقديم تظلم على ايقاف بطاقة التموين

بعد معرفة من سوف يقام عليه الغاء بطاقة التموين لهذه الفئات فقط، فإذا كنت تملك سيارة وتواجهك فاتورة كهرباء مرتفعة، يجب عليك تقديم شهادة رسمية من إدارة المرور تثبت عدم امتلاكك لسيارة، بالإضافة إلى صورة من بطاقتك التموينية، يجب على صاحب البطاقة تقديم إيصالات الكهرباء الخاصة به أو بيان موثق من شركة الكهرباء يوضح متوسط استهلاكه الشهري.

لتقديم تظلماتك لوزارة التموين، يتطلب توفر بعض الأوراق والإجراءات اللازمة والتي تتضمن: