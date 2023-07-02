Loading ..نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الأول بمحافظات بغداد- بابل- كرخ- الرصافة “من هنا ” results.mlazemna

نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الأول على موقع نتائجنا والتي قد انتهى الطلاب من أداء الاختبارات في الأيام الماضية ومازالت حتى الآن عمليات الانتهاء من مرحلة تصحيح ومراجعة أوراق الطلاب، لكى تكون النتيجة متاحة في الساعات المقبل بالكامل على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، وعلى موقع ناجح وموقع نتائجنا والتي يوفران النتائج بصيغة ال بى دى اف شامل نتائج طلاب جميع المحافظات واليك تفاصيل استخراج نتائج الطلاب عبر موقع نتائجنا.

نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الأول

يتم الإعلان عن نتائج الطلاب في الثالث المتوسط بالعراق وفى مواد اللغة الرعبية واللغة الاجنبية والأحياء ، وقد تجاوزت نتائج بعض المواد التسعين بالمئة، ويتم حاليا رصد درجات الطلاب لأنه تم بالفعل الانتهاء من عمليات التصحيح بالكامل في جميع المواد ، ويعيش الآن الطلاب حال من التوتر والقلق مع اقتراب موعد إعلان النتيجة والتي لم تحدده لوزارة على الإطلاق ولكنه وفقا لما تم تأكيد عليه من الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجع يدل على اقتراب عملية إعلان النتيجة، ونتابع معكم تفصيلا خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط.

موقع وزارة التربية العراقية لنتائج الثالث المتوسط

يعلن موقع وزارة التربية والعراقية نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الأول برقم مقعد الطلاب على عكس موقع نتائجنا والذي يوفر النتيجة بصيغ تحميل ملف كامل لنتائج جميع طلاب المحافظة مما قد يسبب صعوبة إلي الطلاب في الحصول على بيان درجاتهم بشكل صحيح، واليك خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الأول