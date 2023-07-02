epedu.gov.iq..رابط استخراج نتائج الثالث متوسط 2023 “برقم المقعد” الخاص بكل طالب فقط

رابط استخراج نتائج الثالث متوسط 2023 ، والتي يكون متاح إلي جميع طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة في العراق على عدة مواقع وروابط مختلفة، و تختلف بها صيغ الحصول على النتيجة ، ومنه ما يوفرها بملف تحميل يضم نتائج جميع طلاب المحافظة ، أو موقع اخرى تعرضها بنتيجة كل طالب منفصل وخاص به مثل موقع وزارة التربية العراقية والتي يمكن الاستعلام من خلاله برقم المقعد، واليك جميع روابط استخراج نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الأول جميع المدن العراقية .

رابط استخراج نتائج الثالث متوسط 2023

نتابع الآن عملية إعلان وزارة التربية العراقية عن موعد الإعلان نتيجة الثالث المتوسط والتي سوف يتم أخبار الطلاب شكل رسمي عبر موقعها الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر موقعها الرسمي المعتمد على محركات الإنترنت، والتي بالفعل أعلنت عن انتهاء عمليات التصحيح وفقا لما تم الإعلان من قبل مصادر مسؤول وانه الآن يتم رصد ورفع الدرجات على المواقع المختصة سواء الرسمية والغير رسمي .

نتائج الثالث المتوسط 2023 عموم المحافظات

يمكنك الحصول على رابط نتائج الثالث متوسط 2023 من خلال موقع وزارة التربية العراقية من هنا ، وكل ما عليك هو تحديد المحافظة وادخل رقم المقعد الخاص بك، أو يمكنك الحصول على نتائج الثالث المتوسط 2023 عبر موقع نتائجنا من هنا ، والذي يوفر عليك الخطوات ويمكنك من خلاله الاطلاع على باقي نتائج الطلاب في المحافظة التابع لها بواسطة تحميل الملف pdf الذي يحتوى على بيان درجات جميع طلاب وطالبات تلك المحافظة بالكامل ، مما يمكنك من الاستطلاع بشكل كبير على متوسط سب النجاح بالمحافظة التابع لها أو متوسط مجاميع الطلاب بها.